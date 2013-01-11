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Россиян окончательно запутают с их настоящими и будущими пенсиями
Пенсионная система страны из просто запутанной становится буквально непролазной
Пенсионный фонд России поведал нынешним и будущим пенсионерам, что в наступившем году их ожидают многочисленные и разнообразные перемены. Разобраться в их сути, к сожалению, непросто.
Для этого недостаточно обладать логическим мышлением и здравым смыслом. Поэтому - просто, без объяснений и лирических отступлений - изложим факты, которыми поделилась пресс-служба отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Об этом пишет портал Spbvedomosti.Ru.
Чтобы каждый знал, с чем ему предстоит столкнуться.
1 января на 5,5 процента будет проиндексирован размер материнского капитала. Он составит 408 тысяч 960 рублей. Перечень направлений использования этих денег не изменится.
Трудовые пенсии в 2013 году будут повышаться два раза.
1 февраля трудовые пенсии будут проиндексированы примерно на 6,5 - 7 процентов по сравнению с 2012 годом. То есть на предполагаемый уровень инфляции.
1 апреля трудовые пенсии еще раз повысятся - на 3 процента (или немногим больше).
1 апреля увеличатся и размеры пенсий по государственному обеспечению, в том числе социальные пенсии - на 5,1 процента. В результате, как обещает ПФР, к 1 апреля размер средней трудовой пенсии по старости составит 10 313 рублей, социальной пенсии - 6169 рублей.
Тогда же, 1 апреля, будут проиндексированы размеры ЕДВ для федеральных льготников - на 5,5 процента.
В августе произойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.
В 2013 году Пенсионный фонд уже не будет по собственной инициативе рассылать гражданам извещения о состоянии их индивидуальных лицевых (пенсионных) счетов в системе обязательного пенсионного страхования - так называемые письма счастья. Если у кого-то возникнет желание ознакомиться с этой информацией, он должен будет написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Или искать ее на едином портале государственных и муниципальных услуг. Адрес в Интернете - www.gosuslugi.ru. ПФР таким образом решил сэкономить на почтовых затратах. Ни много ни мало 3 миллиарда рублей. Считается, что методикой получения данных посредством Всемирной сети уже владеют большинство населения России.
В 2013 году будет продолжена выплата средств пенсионных накоплений. Если гражданин достиг пенсионного возраста и при этом имеет такие накопления, то ему следует обратиться в ПФР, чтобы получить свои деньги. Соответственно, если его пенсионные накопления аккумулируются в негосударственном пенсионном фонде, то с заявлением о выплате следует обратиться туда.
Россиянам, которые хотели бы принять участие в программе государственного софинансирования пенсии, нужно успеть сделать первый взнос до 1 октября 2013 года. Это крайний срок, после которого возможности вступить в программу больше не будет.
Для тех, кто не в курсе, - программа рассчитана на тех, кто помимо установленных законом взносов в добровольном порядке готов откладывать деньги «на старость», перечисляя их на свой счет в Пенсионном фонде. Государство в свою очередь обещает увеличивать эти вложения вдвое, но не больше 12 тысяч рублей в год. И так - в течение 10 лет с момента первого такого добровольного взноса.
В 2013 году государство планирует слегка запутать граждан, предложив им перераспределение пенсионных накоплений. Деньги из накопительной части пенсии могут быть переброшены в так называемую солидарную часть. Если совсем просто и схематично, то: средства, учитываемые на персонифицированных счетах граждан, могут «перекочевать» в некую обезличенную общую массу пенсионных денег, с помощью которых Пенсионный фонд будет затыкать дыры в своем бюджете. Например, выплачивать фиксированные базовые пенсии тем, за кого никто не платил в Пенсионный фонд. Или - выдавать пособие на погребение неработающих пенсионеров... Мало ли расходов у социальной системы, которую не балуют деньгами из госбюджета! Это называется солидарностью поколений. Отсюда и название - солидарная часть.
У будущих пенсионеров, которым уже исполнилось 47 лет (до 1966 года рождения), выбора нет. За них уже все решено: 6 из 22 процентов фонда оплаты труда, которые работодатель ежемесячно отдает за них Пенсионному фонду, автоматически будут зачисляться в эту самую солидарную часть.
А у граждан, родившихся после 1966 года, выбор имеется. Написав соответствующее заявление в Пенсионный фонд, они могут сохранить эти 6 процентов в накопительной части своей будущей пенсии. Если же такое заявление не будет подано в течение 2013 года, то уже в 2014 году - по умолчанию - в накопительную часть пойдут 2 процента, в солидарную - 4.
Для тех, кто хранит пенсионные накопления в негосударственных фондах или передал их управляющим компаниям, - все наоборот. Не будешь писать никаких заявлений, продолжишь получать на свой счет 6 процентов от общих перечислений по пенсионному тарифу. А если по каким-то соображениям гражданин все же захочет передать часть средств в солидарную часть, то ему нужно будет писать заявление.
Форма и порядок подачи всех этих заявлений пока не разработаны.
Есть новости для так называемого самозанятого населения: работников свободных профессий, самостоятельно осуществляющих обязательные платежи, установленные государством. С 1 января сумма их платежей в систему обязательного пенсионного страхования будет исчисляться из размера двух МРОТ, а не одного, как было в 2012 году.
Для того чтобы обеспечить дополнительный источник финансирования досрочных пенсий, как сообщает Пенсионный фонд, с 2013 года работодатели, на чьих предприятиях есть рабочие места со статусом «вредные» или «опасные», должны будут платить больше. На 4 или 2 процента в зависимости от уровня вредности и опасности.
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Комментарии
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лёлька23:42, 12.01.2013#
куда бы ещё вложить денежку спи. . ную у народа, в очередной дворец ПФР или в какой-нибудь островок в Тихом океане? вот чем заняты умы властьпридержащих , а вовсе не нашими с Вами пенсиями. Я глубоко сомневаюсь, что буду что-либо получать(68 г. р. ) и доживу ли, тоже сомневаюсь. СПАСИБО ПАРТИИ!!!
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Володя17:17, 13.01.2013#
Это называется: заврались, заворовались, Дажесейчас не знают процент индексации на следующиймесяц на "предполагаемый уровень инфляции". Нодавно уже индексируют по прошедшему уровню инфляции, а он - не менее 30%. А социальные пенсии- на 5. 1% - вообще ничего. Но ведь уровень жизни не должен ухудшаться, так по конституции? Ничем, кроме преступности против народа объяснить нельзя. И при этом удивляются, когда остаются большие пенсионные суммы в конце года по причине смертности. При этой власти: куда ни кинь везде клин.
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Спасибо, интересная инфа.