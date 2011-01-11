Ипотека вышла из комы

Ушедший 2010-й вполне можно назвать годом реанимации ипотеки. После комы, в которую ипотека впала в 2009-м, объем выданных кредитов увеличился в два раза и по прогнозам экспертов должен составить около 350 млрд рублей. В 2011 году эксперты ожидают увеличения объемов выдачи до 500 млрд рублей. Однако выйти на докризисный уровень по этому показателю банкам удастся не раньше 2012 года.

Удвоить выдачу ипотечных займов банки смогли, смягчив условия кредитования. Пожалуй, главным достижением стало снижение ставок по кредитам. В крупнейших госбанках (Сбербанке и ВТБ24) к концу года можно было получить займ под 9-9,5% годовых в рублях и 7,5% в иностранной валюте. «За 2010 год банк трижды снижал ставки по жилищному кредитованию», - отметила директору управления розничного кредитования Сбербанка Наталья КАРАСЕВА. Этому примеру последовали и ВТБ24, DeltaCredit, и некоторые другие банки. Позитивным для рынка стало и распространение плавающих ставок. «У ВТБ24 по специальным ипотечным программам переменные ставки начинаются от 8% годовых в рублях», - рассказал вице-президент, начальник управления разработки кредитных продуктов и партнерских программ департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Георгий ТЕР-АРИСТОКЕСЯНЦ.

Кроме ставок в ушедшем году снижались и требования к первоначальному взносу. Большинство банков снизили первоначальный взнос только до 20% (ВТБ 24, банки «ДельтаКредит», Росбанк, Сбербанк, ЮниКредит Банк, «ЖилФинанс» и некоторые другие). А до 10% первоначальный взнос отважился снизить лишь Сбербанк (для работников материнской компании). Банк «Россия» предлагает ипотеку на приобретение готового жилья с 10% взносом всем желающим.

Увидел рынок и первые результаты работы страховой компании АИЖК - за время работы с ее участием было застраховано 400 кредитов, благодаря чему заемщикам удалось снизить первоначальные взносы до 10%.

«Мы полагаем, что объем выдачи ипотечных кредитов в 2010 году превысит 350 млрд рублей, а объем рынка жилищного кредитования составит 1,3 трлн рублей», - полагает Георгий Тер-Аристокесянц. В Росбанке уверены, что при дальнейшем снижении ставок Банком России тенденция снижения ставок на ипотечном рынке продолжится. «Хотя развитие этого направления зависит не только от условий банковского кредитования, но и от динамики строительства и ввода в эксплуатацию нового жилья, роста доходов населения, общей экономической ситуации», - полагает Наталья Карасева.

«По нашим прогнозам, в следующем году ипотечный рынок вырастет в полтора раза, до 500 млрд рублей», - уверена зампред правления DeltaCredit Лора ФАЙНЗИЛБЕРГ. На докризисные же уровни выдачи ипотеки (в 2008 году объем выдачи достиг исторического максимума - 655 млрд рублей), по общему мнению экспертов, рынок может вернуться лишь в 2012 году.