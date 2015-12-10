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В БИНБАНКе стартовала акция для малого бизнеса: "Рефинансируем на долгий срок"

10 Декабря 2015, 12:39 | Дальний Восток

В рамках акции представители малого и среднего бизнеса могут рефинансировать на более выгодных условиях кредит, оформленный ранее в другом банке.

Программа позволяет снизить процентную ставку или размер ежемесячного платежа, а также объединить все кредиты в одном банке. Получить кредитные средства можно как в виде единовременной выдачи, так и в виде кредитной линии – в том случае, если предприятию необходимо дополнительное финансирование на развитие бизнеса.

Кредит выдается по ставке от 14,4% до 21,4% годовых в зависимости от срока, суммы и структуры обеспечения. Во внимание также принимается наличие положительной кредитной истории в БИНБАНКе.

Максимальный срок финансирования составляет 10 лет, минимальная сумма – 3 млн рублей.

В качестве обеспечения по кредиту может выступать имущество, заложенное у прежнего кредитора. При этом переоформление залогового обеспечения допускается в течение 45 дней после выдачи кредита.

Акция действует до 25 февраля 2016 года. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

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Теги: банк  кредит  бинбанк 



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