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В БИНБАНКе стартовала акция для малого бизнеса: "Рефинансируем на долгий срок"
В рамках акции представители малого и среднего бизнеса могут рефинансировать на более выгодных условиях кредит, оформленный ранее в другом банке.
Программа позволяет снизить процентную ставку или размер ежемесячного платежа, а также объединить все кредиты в одном банке. Получить кредитные средства можно как в виде единовременной выдачи, так и в виде кредитной линии – в том случае, если предприятию необходимо дополнительное финансирование на развитие бизнеса.
Кредит выдается по ставке от 14,4% до 21,4% годовых в зависимости от срока, суммы и структуры обеспечения. Во внимание также принимается наличие положительной кредитной истории в БИНБАНКе.
Максимальный срок финансирования составляет 10 лет, минимальная сумма – 3 млн рублей.
В качестве обеспечения по кредиту может выступать имущество, заложенное у прежнего кредитора. При этом переоформление залогового обеспечения допускается в течение 45 дней после выдачи кредита.
Акция действует до 25 февраля 2016 года.
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