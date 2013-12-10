Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточный Сбербанк накануне Нового года подготовил подарки для предпринимателей
Дальневосточный Сбербанк, понимая, что конец года ознаменован предновогодними хлопотами, дополнительными тратами, решил порадовать малый бизнес сразу 4-мя праздничными акциями.
Как стало известно "Золотому Рогу, акция «С новым счетом!» позволяет бесплатно открыть расчетный счет в рублях, подключить его к системе «Сбербанк бизнес онлайн». Экономия на открытии счета и подключении «Сбербанк бизнес онлайн» составит 2460 рублей. Акция предназначена не только для потенциальных, но и для действующих клиентов, поскольку многие предприниматели открывают в банке несколько счетов. Как сообщил директор управления продаж малому бизнесу Дальневосточного Сбербанка Кирилл ГРИБОВ, к моменту окончания сроков акции - 1 марта 2014 года, банк ожидает увеличения общего количества предпринимательских счетов не менее чем на 30-40%.
«С новым банком!» предполагает услугу рефинансирования кредитов, взятых в других банках. Кирилл Грибов подчеркивает, что акция позволяет не просто снизить процентную ставку, но и объединить несколько кредитов, находящихся в различных банках, в один и увеличить срок действия кредитного договора. При этом расчетный счет в Сбербанке также открывается бесплатно.
«С новым статусом!» позволяет подключившимся к тарифу «Лига бизнеса» или оформившим кредит «Доверие» получить скидку на приложения, представленные в магазине «Деловой среды».
«Считайте до 10!» предназначена для пользователей сервиса E-invoicing, она предусматривает освобождение от платы за корпоративный интернет-банкинг при осуществлении 10 и более транзакций с помощью электронного документооборота.
Кирилл Грибов уверен, что каждое малое предприятие сможет выбрать тот подарок, который необходим его бизнесу. Сегодня в Дальневосточном банке на обслуживании находятся более 67 тыс. субъектов малого предпринимательства, что составляет почти 30% их общего числа на Дальнем Востоке. В банке надеются, что доля будет расти и дальше.
Александр НИКОЛАЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- "Мы не боимся местного бизнеса"
Новости раздела
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров