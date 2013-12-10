www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 56.21 р.
EUR: 73.35 р. 10 CNY: 94.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Дальневосточный Сбербанк накануне Нового года подготовил подарки для предпринимателей

10 Декабря 2013, 19:04 | Дальний Восток

Дальневосточный Сбербанк, понимая, что конец года ознаменован предновогодними хлопотами, дополнительными тратами, решил порадовать малый бизнес сразу 4-мя праздничными акциями.

Как стало известно "Золотому Рогу, акция «С новым счетом!» позволяет бесплатно открыть расчетный счет в рублях, подключить его к системе «Сбербанк бизнес онлайн». Экономия на открытии счета и подключении «Сбербанк бизнес онлайн» составит 2460 рублей. Акция предназначена не только для потенциальных, но и для действующих клиентов, поскольку многие предприниматели открывают в банке несколько счетов. Как сообщил директор управления продаж малому бизнесу Дальневосточного Сбербанка Кирилл ГРИБОВ, к моменту окончания сроков акции - 1 марта 2014 года, банк ожидает увеличения общего количества предпринимательских счетов не менее чем на 30-40%.

«С новым банком!» предполагает услугу рефинансирования кредитов, взятых в других банках. Кирилл Грибов подчеркивает, что акция позволяет не просто снизить процентную ставку, но и объединить несколько кредитов, находящихся в различных банках, в один и увеличить срок действия кредитного договора. При этом расчетный счет в Сбербанке также открывается бесплатно.

«С новым статусом!» позволяет подключившимся к тарифу «Лига бизнеса» или оформившим кредит «Доверие» получить скидку на приложения, представленные в магазине «Деловой среды».

«Считайте до 10!» предназначена для пользователей сервиса E-invoicing, она предусматривает освобождение от платы за корпоративный интернет-банкинг при осуществлении 10 и более транзакций с помощью электронного документооборота.

Кирилл Грибов уверен, что каждое малое предприятие сможет выбрать тот подарок, который необходим его бизнесу. Сегодня в Дальневосточном банке на обслуживании находятся более 67 тыс. субъектов малого предпринимательства, что составляет почти 30% их общего числа на Дальнем Востоке. В банке надеются, что доля будет расти и дальше.

Александр НИКОЛАЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Александр Николаев
Теги: сбербанк  кредиты  малый бизнес 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru