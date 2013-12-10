Дальневосточный Сбербанк накануне Нового года подготовил подарки для предпринимателей

Дальневосточный Сбербанк, понимая, что конец года ознаменован предновогодними хлопотами, дополнительными тратами, решил порадовать малый бизнес сразу 4-мя праздничными акциями.

Как стало известно "Золотому Рогу, акция «С новым счетом!» позволяет бесплатно открыть расчетный счет в рублях, подключить его к системе «Сбербанк бизнес онлайн». Экономия на открытии счета и подключении «Сбербанк бизнес онлайн» составит 2460 рублей. Акция предназначена не только для потенциальных, но и для действующих клиентов, поскольку многие предприниматели открывают в банке несколько счетов. Как сообщил директор управления продаж малому бизнесу Дальневосточного Сбербанка Кирилл ГРИБОВ, к моменту окончания сроков акции - 1 марта 2014 года, банк ожидает увеличения общего количества предпринимательских счетов не менее чем на 30-40%.

«С новым банком!» предполагает услугу рефинансирования кредитов, взятых в других банках. Кирилл Грибов подчеркивает, что акция позволяет не просто снизить процентную ставку, но и объединить несколько кредитов, находящихся в различных банках, в один и увеличить срок действия кредитного договора. При этом расчетный счет в Сбербанке также открывается бесплатно.

«С новым статусом!» позволяет подключившимся к тарифу «Лига бизнеса» или оформившим кредит «Доверие» получить скидку на приложения, представленные в магазине «Деловой среды».

«Считайте до 10!» предназначена для пользователей сервиса E-invoicing, она предусматривает освобождение от платы за корпоративный интернет-банкинг при осуществлении 10 и более транзакций с помощью электронного документооборота.

Кирилл Грибов уверен, что каждое малое предприятие сможет выбрать тот подарок, который необходим его бизнесу. Сегодня в Дальневосточном банке на обслуживании находятся более 67 тыс. субъектов малого предпринимательства, что составляет почти 30% их общего числа на Дальнем Востоке. В банке надеются, что доля будет расти и дальше.

Александр НИКОЛАЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.