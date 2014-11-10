Дальневосточники хранят в Сбербанке свыше 3,5 млрд рублей на обезличенных металлических счетах

Клиенты Дальневосточного Сбербанка хранят свыше 3,5 млрд рублей на обезличенных металлических счетах (ОМС). Популярная услуга позволяет получать доход за счет роста стоимости драгоценных металлов.

«ОМС – это хороший инструмент для долгосрочных инвестиций, – рассказывает Юрий Дятлов, директор Управления по обслуживанию на финансовых рынках Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Такой счет позволяет мгновенно совершать операции по покупке/продаже обезличенного металла с помощью системы интернет-банкинга Сбербанк Онлайн, причем НДС в этом случае не взимается. Также ОМС является интересной альтернативой фондовому рынку, учитывая, что котировки драгоценных металлов, как правило, более предсказуемы, чем ценных бумаг».

Открыть ОМС можно в золоте, серебре, платине или палладии. Наибольшей популярностью у клиентов Дальневосточного банка пользуются «золотые счета» - в этом металле открыто 50 % счетов. Второе место в списке предпочтений занимает серебро – 35 %. Открытие и ведение счета осуществляется бесплатно.

ZRPRESS.RU, Владивосток.