Евгений АКСЕНОВ, председатель правления ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»: Быть командой и побеждать командой

В нынешнем году «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) последовательно наращивал все показатели своей деятельности, опережая по темпам развития многих своих региональных коллег. Собственно его региональность сегодня определяется только пропиской – Амурская область, г. Благовещенск, банк уже вышел в «высшую лигу» игроков российского финансового рынка, конкурируя в рейтингах с крупнейшими банками страны.

Гость «ДК» – председатель правления банка Евгений АКСЕНОВ.

— Евгений Владимирович, бренду «Азиатско-Тихоокеанский Банк» в этом году пять лет. А по существу пять лет новому банку, который за это время создала ваша команда. Можете назвать, на ваш взгляд, самые главные достижения АТБ этих лет?

— По большому счету за нашим банком уже более чем восьмидесятилетняя история, но, вы правы, приняв новую стратегию развития и сменив бренд, мы последние пять лет строим новый банк, ориентированный на международные стандарты и другой масштаб бизнеса. Когда мы осмысливали новую миссию банка, то написали: «Быть командой и побеждать командой». И самое главное наше достижение, считаю, в том, что удалось сформировать команду профессионалов, с которой стало возможным достижение самых амбициозных целей.

Чем можем гордиться? По итогам 2010 года банк стал тридцатым в рейтинге «Самых эффективных российских банков». Для нас это такой знаковый показатель, ведь мы в последние годы развивались как интенсивно, так и экстенсивно – открывали много новых офисов, осваивали новые для нас территории, меняли технологии работы и программные продукты, то есть очень много вкладывали в развитие бизнеса, но при этом смогли обеспечить эффективность вложений. В прошлом году мы получили рекордную прибыль 1,9 млрд рублей по МФСО.

Еще шесть лет назад банк был 601 – в рейтинге по размеру активов, сейчас АТБ вошел в число 70-ти крупнейших банков России и стал крупнейшим региональным банком Дальнего Востока и Сибири. Мы продолжаем планомерно наращивать этот показатель, к примеру, в первом полугодии 2011 года он прирос еще на 15% и преодолел отметку в 50 млрд рублей.

К числу достижений я бы отнес и то, что АТБ одним из первых на Дальнем Востоке привлек иностранных институциональных инвесторов в капитал банка. В 2006 году в состав акционеров «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (ОАО) вошел инвестиционный фонд East Capital (Швеция). И это тоже во многом определило динамику нашего развития.

— Новая стратегия банка, принятая в 2006 году, строилась на региональной экспансии. Она удалась? Изменил ли стратегические устремления вашей команды кризис 2008 года?

— Мы перевыполнили практически все показатели, которые ставили для себя в 2006 году. Учитывая эффективную модель бизнеса, зарекомендовавшую себя на домашнем для банка рынке, мы открыли свои отделения не только на Дальнем Востоке, как планировали, но и пришли в Восточную Сибирь и Москву, а сейчас начинаем открывать офисы на Урале и в Западной Сибири. До конца этого года банк будет располагать 200 офисами, в соответствии с нашей стратегией через три года их должно быть 450. Опыт показывает: если есть хорошие конкурентоспособные продукты и высокопрофессиональный персонал, то можно выходить на новые рынки, несмотря на то, что они, казалось бы, уже плотно населены нашими коллегами.

При этом, расширяя географию своего присутствия, мы часто идем вслед за потребностями наших клиентов, которые ведут бизнес в разных регионах страны. Этим мотивом было продиктовано открытие филиала в Москве. Сегодня многие крупные компании, работающие в регионе, имеют офисы в столице, это деловой и финансовый центр страны, здесь решаются многие вопросы, и банк должен быть рядом.

Изменил ли наши планы кризис? Нет, не изменил. 2008 год стал для многих тяжелым временем, но для нас это было время новых возможностей. Именно благодаря кризису мы смогли существенно нарастить свою долю на рынке. Рост большинства показателей в 2008 – 2009 гг. составил более чем 2 раза.

— Насколько, на ваш взгляд, для успешности банковского бизнеса сегодня имеет значение масштаб? Как вы оцениваете долю банка в различных сегментах банковского рынка в регионах вашего присутствия? Как-то в интервью «ДК» вы говорили, что она должна быть не меньше 5%. Этот показатель вам поддается?

— С учетом снижения маржи банков масштаб становится одним из ключевых значений, поскольку чем крупнее банк, тем ниже издержки на единицу продукта, больше возможностей для автоматизации и оптимизации процессов. А это в свою очередь приводит к уменьшению стоимости и повышению качества услуг для наших клиентов.

Если говорить о доле рынка, то мы вплотную подошли к целевому показателю в 5%, например, по кредитованию физических лиц наша доля на рынке Дальнего Востока и Восточной Сибири превысила уже 4,3 %, по остаткам юридических лиц мы подошли к цифре 5,6 % (привлеченные средства юрлиц, размещенные в депозитах и векселях). По некоторым направлениям, например, валютообменным операциям с долларом США, наша доля превысила 10%.

— Банк последовательно выстраивает отношения с международными финансовыми структурами. В 2006 году это был Eаst Сapital, в 2008 – IFС, сегодня развивает сотрудничество с ЕБРР, который в октябре этого года предоставил банку очередной крупный кредит на развитие малого и среднего бизнеса. Чем банк интересен для иностранцев?

— Я думаю, что нашим преимуществом является то, что мы строим бизнес по стандартам, понятным иностранным инвесторам. Мы говорим на одинаковом деловом языке и преследуем одинаковые цели. Ну и самое главное – в «Азиатско-Тихоокеанском Банке» работает молодая, клиентоориентированная, амбициозная команда, которая не только словом, но и делом показала, что она может достигать серьезных результатов за короткий промежуток времени. Все просто.

— В прошлом году АТБ объединил под своим брендом региональные Камчатпромбанк и Колыма-Банк. Удалось ли получить синергетический эффект, в чем он выражается?

— Да, удалось. Об этом свидетельствует цифры: средства клиентов, привлеченные банком, на территории Колымы увеличились за 17 месяцев с 3,4 до 5,7 млрд, а на территории Камчатского края – с 2,6 до 4,3 млрд рублей. Управленческая прибыль присоединенных подразделений Колыма-Банка и Камчатпромбанка в составе АТБ с момента присоединения превысила 1 млрд руб. Никогда эти региональные банки не зарабатывали столько прибыли. С приходом АТБ в эти регионы у подразделений появились новые услуги, которые оценили клиенты, проголосовавшие за нас рублем и пришедшие к нам на обслуживание.

— Сегодня все больше экспертов говорят о возможной новой волне кризиса. Что думаете по этому поводу Вы? Как банк готов к такому повороту событий?

— Мы считаем, что эпоха снижения процентных ставок закончилась и уже сейчас виден рост ставок как по вкладам, так и по кредитам. Не думаю, что 2011-2012 гг. будут такими же тяжелыми, как 2008-2009, но конец этого года и следующий 2012 будут явно хуже первой половины 2011года. Что касается АТБ, то мы всегда проводили консервативную кредитную политику и имели изрядный запас ликвидности, поэтому есть не только готовность противостоять кризису, но и воспользоваться им, чтобы перераспределить рынок в свою пользу.

Досье "ДК"

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) занимает 1-е место по величине чистых активов среди региональных банков Дальнего Востока и Сибири и входит в тройку крупнейших федеральных банков, зарегистрированных на данной территории России («МДМ Банк», «Восточный экспресс-банк»). Региональная сеть АТБ включает более 180 отделений в 77 населенных пунктах 15 регионов страны.

Активы банка превышают 50 млрд рублей, собственный капитал – более 6 млрд рублей. В банке обслуживаются более 500 тысяч физических лиц и порядка 25 тысяч корпоративных клиентов. Банк входит в число участников системы обязательного страхования вкладов и является членом Ассоциации региональных банков «Россия».

АТБ владеет лицензией на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Входит в TOP-5 по покупке драгметаллов у недропользователей (по данным рейтинга агентства «ПРАЙМ» на 1.07.2011г.).

Является одним из лидеров по обслуживанию внешнеторговых операций на Дальнем Востоке, осуществляя денежные переводы и международные расчеты в различной валюте, сотрудничая с финансово-кредитными организациями Европы, США, Китая, Кореи, Монголии. Банку присвоен долгосрочный рейтинг В2 и краткосрочный рейтинг Not Prime по депозитам в иностранной и национальной валюте, рейтинг финансовой устойчивости на уровне Е+ (международное агентство Moody’s Investors Service), долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале Baa1.ru (агентство Moody’s Interfax).

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» – трижды лауреат банковской премии «Банковское дело» в номинации «Лучший банк региона» (в 2009 – 2011 гг.).