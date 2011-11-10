Европейский банк реконструкции и развития предоставит АТБ кредит 1,2 млрд руб.

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития утвердил предоставление кредита на развитие малого и среднего бизнеса для «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (ОАО) в размере 1,2 млрд руб. на срок 5 лет.

Ранее Азиатско-Тихоокеанским Банком уже было привлечено долгосрочное финансирование на общую сумму 2,22 млрд руб. от Международной финансовой корпорации (IFC) и ОАО «МСП Банк» на срок от 3 до 7 лет для целей кредитования малого и среднего бизнеса, подтверждающее статус «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (ОАО) как участника федеральных программ, так и надежного партнера государственных финансовых институтов и социально ответственных предприятий.