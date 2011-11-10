Fitch повысило рейтинг Республики Саха (Якутия)

Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги Республики Саха (Якутия) в иностранной и национальной валюте с уровня «BB» до «BB+», а также долгосрочный рейтинг по национальной шкале - с уровня «AA-(rus)» до «AA(rus)». Прогноз по долгосрочным рейтингам - «Позитивный». Кроме того, агентство подтвердило краткосрочный рейтинг региона в иностранной валюте на уровне «B». Проведенное рейтинговое действие распространяется на находящиеся в обращении облигации Республики Саха.

Повышение рейтингов региона отражает сильные показатели исполнения бюджета региона, низкий уровень долга и продолжающуюся диверсификацию экономики. Восстановление спроса на природные ресурсы, в частности на алмазы, оказало положительное влияние на экономику республики в 2010 г. Кроме того, реализация нефтегазовых проектов улучшила и диверсифицировала базу налогообложения региона. Fitch ожидает, что Республика Саха продолжит получать преимущества благодаря улучшению экономической конъюнктуры в среднесрочной перспективе.