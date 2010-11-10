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Президент Далькомбанка вышел на московский уровень
Президент Далькомбанка Андрей ШЛЯХОВОЙ возглавит входящий в АФК «Система» Московский банк реконструкции и развития (МБРР), которому принадлежит 100% акций хабаровского банка.
В сообщении МБРР говорится, что Андрей Шляховой будет назначен председателем правления банка после согласования его кандидатуры Московским государственным территориальным управлением Банка России. Предполагается, что на этом посту он будет осуществлять операционное управление и реализовывать интеграцию МБРР и Далькомбанка. Кроме того, Шляховой возглавит совет директоров Далькомбанка.
Предшественник Андрей Шляхового Олег КАПИТОНОВ проработал в МБРР год, в октябре 2009 г. он был назначен председателем правления, сменив на этом посту Сергея ЗАЙЦЕВА, возглавлявшего банк с июля 2006 г.
Отметим, что в октябре 2010 г. Андрей Шляховой вышел из состава акционеров МБРР, реализовав свой миноритарный пакет в 0,99%. Шляховой последовательно снижал долю в банке с 5,6%, которые он получил после покупки МБРР 100% акций Далькомбанка и последовавшего за этим обмена принадлежавших ему бумаг одного из крупнейших банков Дальнего Востока на акции МБРР. Сделка прошла в 2008 г.
Напомним, что два года назад Далькомбанк пережил весьма непростой период. Из-за слухов 8 по 12 октября 2008 г. со счетов банка вкладчики сняли более 2,4 млрд руб. Однако скоро три четверти вкладчиков вернулись в Далькомбанк. Панику спровоцировала информационная атака. По словам Андрея Шляхового, это была своего рода рейдерская атака на банк, вокруг которого было распространено очень много негативной информации. Даже назначался час «икс» - это 12 часов 8 октября 2008 г., в это время должно было, по прикидкам недоброжелателей банка, случиться его банкротство. Существенную поддержку по стабилизации ситуации Далькомбанку оказал тогда еще губернатор края Виктор ИШАЕВ.
«Конечно, ситуация была тяжелейшая. За два с половиной дня было выведено около 3 млрд руб., из которых 2 млрд наличных и 1 млрд безналичных средств. Потери, конечно, существенные, однако за неделю нам удалось практически полностью их компенсировать. Оперативно был принят ряд экстренных мер. Например, мы повысили ставки по депозитам для тех клиентов, которые не поддались панике. Кроме того, более 1 млрд руб. на пополнение оборотных средств выделил МБРР. Тем не менее, мы завоевали достаточный авторитет или получили своеобразную «прививку от паники». Вторым положительным моментом явилось то, что нам пришлось жестко перестроить всю свою работу, и к началу кризиса, который разразился в нашей стране, мы подошли уже вооруженные. Так что мы легче преодолели трудности, которые возникли у других банков», - рассказывал Андрей Шяховой.
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