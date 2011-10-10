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ВТБ подписал соглашение с «дочкой» The Bank of Tokyo Mitsubishi

10 Октября 2011, 20:31 | Дальний Восток

Банк ВТБ подписал рамочное кредитное соглашение с британской дочерней структурой японского банка The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. – компанией BTMU (Europe) Ltd. – о привлечении финансирования в рамках внешнеторговых контрактов клиентов ВТБ.

По условиям соглашения банку ВТБ предоставляется краткосрочная кредитная линия в долларах США, евро или иной валюте для финансирования экспорта/импорта клиентов ВТБ. В 2010-2011 годах в рамках соглашений с банками США, Европы и Японии ВТБ привлек финансирование в размере более $1,5 млрд контрактам российских клиентов банка. В Хабаровском крае ВТБ организовал финансирование внешнеторговых контрактов с использованием кредитных линий иностранных банков для ОАО «Хабаровский аэропорт», ОАО «Корфовский Каменный Карьер», ООО «АмурВижн». Финансирование предоставлено в форме аккредитивов с рассрочкой платежа.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
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