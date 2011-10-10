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Дальний Восток – лидер по доле сбережений
ДФО является лидером по доле сбережений среди федеральных округов России. Об этом сообщил побывавший во Владивостоке директор Центра маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24 Дмитрий ЛЕПЕТИКОВ.
«По доле средств населения в пассивах банков Дальний Восток лидирует среди федеральных округов, намного превышая среднероссийский уровень. Это говорит о высоком уровне сберегательной активности дальневосточников и жителей Приморского края», – отметил спикер.
По величине среднедушевых депозитов и денежным доходам населения ДФО входит в тройку лидеров среди всех федеральных округов наряду с Центральным и Северо-Западным федеральным округом. Кроме того в 2011 году Дальний Восток уверено лидирует по темпам роста кредитов населению и находится среди ведущих регионов по доле кредитов населению в активах банков, намного превышая среднероссийский уровень.
«Начиная с марта 2011 года темпы прироста кредитов населению превышают темпы прироста привлеченных средств. В результате, по итогам января-июля текущего года кредиты населению выросли на 15,6%, а привлеченные средства населения на 8,2%. Население, как и в 2006-2007 гг., предпочитает потреблять, а не сберегать», – считает Д.Лепетиков.
Эта общероссийская тенденция характерна и для Приморья, сообщил журналистам управляющий приморским региональным офисом ВТБ24 Александр ВЯЛКОВ. По его словам, кредитный портфель банка в Приморье по данным на 1 сентября 2011 года превысил 7,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,3 млрд рублей. При этом рыночная доля ВТБ24 в крае выросла на 8 п.п. и составила 24%.
По мнению Дмитрия Лепетикова, российское население существенно недокредитовано. «Смена модели поведения потребителей позволит России приблизиться к показателям ведущих стран Европы и АТР», – говорит Дмитрий Лепетиков. По мнению эксперта, в 2011 году темп роста кредитов населению составит 24 – 25%, в 2012 году – может превысить 30%. Причем все активнее население будет использовать кредитные карты. Именно в этом сегменте в следующем году можно ожидать наибольшего роста.
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