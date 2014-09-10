"Сбербанк Онлайн" выбрали 572 тысячи жителей Дальнего Востока

Число клиентов Дальневосточного Сбербанка, активно пользующихся интернет-банкингом «Сбербанк Онлайн», превысило 570 тысяч человек. Это на 55% больше, чем в начале года.

При этом более 100 тысяч из них используют мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» для работы на смартфоне или планшете операционной системы Android, iOS или Windows Phone. Всего за 8 месяцев этого года дальневосточники совершили с помощью системы интернет-банкинга 11,3 млн. транзакций на сумму 33,4 млрд. рублей.

«Стремительный темп жизни предъявляет все более высокие требования к мобильности и скорости принятия финансовых решений, поэтому Сбербанк предлагает сервис, который экономит не просто время, но и деньги клиентов, – комментирует Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Теперь вы можете управлять своими финансами круглосуточно и с любого устройства, имеющего доступ в Интернет. Чтобы оплатить услуги ЖКХ, открыть вклад, перевести деньги на карту, больше не нужно идти в отделение банка или искать ближайший банкомат. Мы предлагаем настоящий «банк в кармане» – он всегда рядом, а его функциональность постоянно растет, ведь все больше традиционных банковских сервисов становятся доступными в режиме онлайн».

При этом услуга предоставляется абсолютно бесплатно – для этого необходимо оформить банковскую карту, подключить услугу «Мобильный банк» и зарегистрироваться на сайте Сбербанка. Подробную информацию о сервисе «Сбербанк Онлайн» можно получить на сайте Сбербанка www.sberbank.ru.

ZRPRESS.RU, Владивосток.