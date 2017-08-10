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Приморцы рвутся на госслужбу

10 Августа 2017, 09:01 | Дальний Восток

Портал по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru) провел аналитику вакансий и резюме в Приморье и составил топ-10 профессиональных сфер, где можно легко найти работу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Оказалось, что за январь-июль конкурс на одну вакансию в Приморье составляет 3,9 резюме. Если же говорить об областях, наиболее привлекательных для соискателей (а эта привлекательность чревата высокими конкурсами на предложение), то в Приморье ими стали: «Государственная служба» - 37, «Высший менеджмент» - 7, «Юристы» - 5,3 человека на место.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: госслужба  юрист  поиск  вакансия  профессия  менеджер  работа  портал  кадры 



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Комментарии

  • Олео10:35, 10.08.2017#

    А почему такой ольшой конкурс в МЧС акаждемию ?? да потому что получают как участники военных действий и делать практически ничего не надо. . у них суета пару тройку месяцеы году а остальное составляют инструкции как уберечься от клеща и правельно выбрать спасский арбуз что не отравится. . . а почему гос служба. . да потому как внешторбанк отчитался что доходность пенсиооного фонда снизилась . . . она на 4% ниже инфляции. . . куда они вкладывают пенс сбережения если они не приносят доход совсем. . . кредиты выдают под 20% а доходность только 7 ???

  • Mailman10:42, 10.08.2017#

    Напомнило:"-В каких органах больше всего паразитов? -В государственных. . . "

  • Псевдоним11:02, 10.08.2017#

    Делаешь - не делаешь что-либо, принимаешь - не принимаешь решений. . . З/п начисляют и выплачивают. Личностей сжирают и выживают. Горе:-(Гос. служба = пристанище никчёмных субъектов!

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