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Приморцы рвутся на госслужбу
10 Августа 2017, 09:01 | Дальний Восток
Портал по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru) провел аналитику вакансий и резюме в Приморье и составил топ-10 профессиональных сфер, где можно легко найти работу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Оказалось, что за январь-июль конкурс на одну вакансию в Приморье составляет 3,9 резюме. Если же говорить об областях, наиболее привлекательных для соискателей (а эта привлекательность чревата высокими конкурсами на предложение), то в Приморье ими стали: «Государственная служба» - 37, «Высший менеджмент» - 7, «Юристы» - 5,3 человека на место.
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А почему такой ольшой конкурс в МЧС акаждемию ?? да потому что получают как участники военных действий и делать практически ничего не надо. . у них суета пару тройку месяцеы году а остальное составляют инструкции как уберечься от клеща и правельно выбрать спасский арбуз что не отравится. . . а почему гос служба. . да потому как внешторбанк отчитался что доходность пенсиооного фонда снизилась . . . она на 4% ниже инфляции. . . куда они вкладывают пенс сбережения если они не приносят доход совсем. . . кредиты выдают под 20% а доходность только 7 ???