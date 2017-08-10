Приморцы рвутся на госслужбу

Портал по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru) провел аналитику вакансий и резюме в Приморье и составил топ-10 профессиональных сфер, где можно легко найти работу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Оказалось, что за январь-июль конкурс на одну вакансию в Приморье составляет 3,9 резюме. Если же говорить об областях, наиболее привлекательных для соискателей (а эта привлекательность чревата высокими конкурсами на предложение), то в Приморье ими стали: «Государственная служба» - 37, «Высший менеджмент» - 7, «Юристы» - 5,3 человека на место.