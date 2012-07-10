Нефтедоллары кончились - утекать нечему

Отток капитала из России во втором квартале заметно снизился, следует из новых данных Центробанка. За январь-март из страны утекло в 3,5 раза больше, чем за следующие три месяца, несмотря на явные признаки замедления роста экономики, падение цен на нефть и долговой кризис в Европе.

В июне, по подсчетам аналитиков, Россия даже получила небольшой приток капитала - около $3-4 млрд. Впрочем, они полагают, что о качественном сдвиге говорить рано: нестабильность на внешних рынках вряд ли позволит России зафиксировать даже небольшой приток по итогам года.

За полгода из России вывезли $43,4 млрд. Большая часть этой суммы пришлась на первый квартал - $33,9 млрд. Во втором квартале отток составил $9,5 млрд.

Александр МОРОЗОВ, банк HSBC:

- Снижение оттока, конечно, благоприятный фактор, но временный. Оно в значительной степени связано с эффектом сезонности. Дополнительным фактором стало и ослабление рубля.

На падение курса рубля быстро отреагировало и население. Если в первом квартале население покупало валюту, ведь курс был привлекательным, то во втором квартале граждане стали продавать валюту и покупать дешевые рубли.

Чтобы отток капитала был, то нужно, чтобы был капитал - чтобы было чему утекать. Величина оттока коррелирует с экспортной выручкой и зависит от цен на нефть. Падение цен снижает выручку и, соответственно, отток капитала.

"Золотой Рог".