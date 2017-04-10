Российские власти призывают скупать доллары

Текущий момент "очень выгоден с точки зрения покупки валюты" населением, заявил на пресс-конференции в четверг глава Минэкономразвития Максим ОРЕШКИН, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По его словам, даже при условии стабильных цен на нефть рубль обесценится на 14% в ближайшей перспективе и на 18% к концу года.

"Курс доллара при сохранении текущих цен на нефть может подняться в ближайшее время до 63-64 рублей, а на конец года ожидается 68 рублей", - заявил Орешкин (цитата по РИА Новости).

Среднегодовой курс составит 64,4 рубля - на 3,1 рубля ниже, чем МЭР закладывало в свои прогнозы изначально, но на 8 рублей выше текущих значений (56,3 рубля на 19.07 мск).

В дальнейшем рубль продолжит слабеть, сообщил Орешкин, а после президентских выборов 2018 года доллар пробьет 70 рублей. Согласно обновленному прогнозу МЭР, средний курс в 2018 году составит 69,9 рубля за доллар, в 2019-м - 71,2 рубля, а в 2020м - 72,7 рубля, рассказал министр.

"С точки зрения цен на нефть базовая предпосылка - это снижение цен на нефть в этом году до 40 долларов за баррель и их сохранение на уровне 40 долларов в реальном выражении в дальнейшем", - сказал Орешкин. В базовом сценарии МЭР не ждет, что соглашение о сокращении добычи, заключенное Россией и странами ОПЕК, будет продлено на вторую половину года, добавил он.

Несмотря на падение нефти и рубля, экономика России будет развиваться быстрее, чем планировалось, а уровень жизни населения начнет расти, заверил министр.

Прогноз роста ВВП на 2017 год повышен вдвое - с 1% до 2%. Почти настолько же улучшились ожидания по промышленности - она прибавит на 2% в нынешнем году и 2,2% в следующем вместо 1,1% и 0,9% в изначальных расчетах.

Прогноз роста доходов население увеличен в 5 раз - с 0,2% до 1% в текущем году и до 1,5% в следующем.

Рост зарплат в реальном выражении втрое превысит оценки, которые МЭР давало при Алексее Улюкаеве, сообщил Орешкин: 1,3% в текущем году и 2,7% в следующем.

Благодаря растущим доходам население снова сможет тратить: оборот розничной торговли возобновит рост - на 1,9%, 2,5% и 2,6% в ближайшие три года.

Напомним, оценивать выполнение заявленных Орешкиным целей будет Росстат, который с 4 апреля переведен в его прямое подчинение указом президента РФ Владимира Путина.