www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.39 р. 100 JPY: 51.54 р.
EUR: 60.75 р. 10 CNY: 83.11 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Российские власти призывают скупать доллары

10 Апреля 2017, 16:35 | Дальний Восток

Текущий момент "очень выгоден с точки зрения покупки валюты" населением, заявил на пресс-конференции в четверг глава Минэкономразвития Максим ОРЕШКИН, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По его словам, даже при условии стабильных цен на нефть рубль обесценится на 14% в ближайшей перспективе и на 18% к концу года.

"Курс доллара при сохранении текущих цен на нефть может подняться в ближайшее время до 63-64 рублей, а на конец года ожидается 68 рублей", - заявил Орешкин (цитата по РИА Новости).

Среднегодовой курс составит 64,4 рубля - на 3,1 рубля ниже, чем МЭР закладывало в свои прогнозы изначально, но на 8 рублей выше текущих значений (56,3 рубля на 19.07 мск).

В дальнейшем рубль продолжит слабеть, сообщил Орешкин, а после президентских выборов 2018 года доллар пробьет 70 рублей. Согласно обновленному прогнозу МЭР, средний курс в 2018 году составит 69,9 рубля за доллар, в 2019-м - 71,2 рубля, а в 2020м - 72,7 рубля, рассказал министр.

"С точки зрения цен на нефть базовая предпосылка - это снижение цен на нефть в этом году до 40 долларов за баррель и их сохранение на уровне 40 долларов в реальном выражении в дальнейшем", - сказал Орешкин. В базовом сценарии МЭР не ждет, что соглашение о сокращении добычи, заключенное Россией и странами ОПЕК, будет продлено на вторую половину года, добавил он.

Несмотря на падение нефти и рубля, экономика России будет развиваться быстрее, чем планировалось, а уровень жизни населения начнет расти, заверил министр.

Прогноз роста ВВП на 2017 год повышен вдвое - с 1% до 2%. Почти настолько же улучшились ожидания по промышленности - она прибавит на 2% в нынешнем году и 2,2% в следующем вместо 1,1% и 0,9% в изначальных расчетах.

Прогноз роста доходов население увеличен в 5 раз - с 0,2% до 1% в текущем году и до 1,5% в следующем.

Рост зарплат в реальном выражении втрое превысит оценки, которые МЭР давало при Алексее Улюкаеве, сообщил Орешкин: 1,3% в текущем году и 2,7% в следующем.

Благодаря растущим доходам население снова сможет тратить: оборот розничной торговли возобновит рост - на 1,9%, 2,5% и 2,6% в ближайшие три года.

Напомним, оценивать выполнение заявленных Орешкиным целей будет Росстат, который с 4 апреля переведен в его прямое подчинение указом президента РФ Владимира Путина.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Минэкономразвития  Путин  мэр  финансы  доллар  рубль  ЦБ  президент  орешкин  деньги  евро  нефть 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Проходил мимо19:29, 10.04.2017#

    В любой другой стране чиновник столь высокого ранга после такого заявления вылетел бы из своего кресла впереди собственного визга. Что, конечно, символизирует. Похоже, кабинет министров в панике от укрепления рубля и собственного бессилия, и уже никакими методами не гнушается.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru