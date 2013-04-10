ФТС включила банк "Восточный экспресс" в реестр права выдачи банковских гарантий

Федеральная таможенная служба (ФТС России) включила банк "Восточный экспресс" (Благовещенск, Амурская область) и его Московский филиал в Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин и налогов.

Максимальная сумма одной банковской гарантии составляет 700 млн рублей, максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий – 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

"Благодаря стабильно высоким финансовым показателям, банк успешно прошел аккредитацию в ФТС России и получил возможность предоставления более широкого спектра услуг действующим клиентам и, конечно, потенциала для увеличения доходов банка", - сказал первый заместитель председателя правления банк "Восточный экспресс" Владислав ПЕРШИН, слова которого приведены в сообщении.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой рог", Владивосток.