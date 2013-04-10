Фонд развития Дальнего Востока может изменить организационную форму - Шувалов

Правительство может изменить организационную форму Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. В настоящее время это дочерняя структура Внешэкономбанка, она зарегистрирована как акционерное общество.

"Наверное, нам придется организационную форму этого фонда изменить", - сообщил первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ в интервью китайским СМИ.

Он пояснил, что АО может предоставлять средства для финансирования проектов только на основе принципа возвратности средств, однако не все проекты, которые будут реализовываться в Дальневосточном регионе, могут быть осуществлены на коммерческих условиях.

"По каким-то проектам придется обеспечить капитальные затраты как бюджетные, но выйдя из бюджетной системы", - сказал Игорь Шувалов, пояснив, что речь может идти например о грантах на создание необходимой инфраструктуры в регионе.

Первый вице-премьер сообщил, что в текущем году Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, после докапитализации на 15 млрд рублей, которая была осуществлена в 2012 году, приступил к серьезной работе и поиску конкретных проектов, которые необходимо профинансировать. Эти проекты предусмотрены, в частности, в утвержденной правительством госпрограмме развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

"У нас большие надежды на этот фонд", - сказал Шувалов.

Ранее генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Павел ГРАЧЕВ предложил, чтобы за фондом в инфраструктурных проектах были закреплена координирующая роль и некоторые полномочия, которые позволили бы "структурировать работу всех заинтересованных сторон, включая госорганы, госмонополии, непосредственных бенефициаров, именно промышленных инвесторов, которые эти объекты строят".

Грачев напомнил, что в документах, регламентирующих работу фонда, зафиксировано требование о доходности в размере ставки рефинансирования плюс 2%. По его мнению, достаточно ограничиться требованием безубыточности проектов.

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, созданный Внешэкономбанком, в августе 2012 года сформировал предварительный перечень инвестиционных проектов региона. Планируется, что к 2015 году кредитный портфель ВЭБа по проектам с участием фонда может составить 70 млрд рублей, что предполагает поддержку банком проектов общей стоимостью более 350 млрд рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.