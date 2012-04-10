Целевые кредиты можно будет досрочно вернуть в течение месяца

Россияне получат право досрочно погашать целевые кредиты в течение месяца. Соответствующая норма содержится в обновленном законопроекте «О потребительском кредите», направленном на защиту потребителей финансовых услуг.

В предыдущей версии документа для всех займов, выданных в розницу, данный срок предлагалось ограничить двумя неделями. Другая норма нового проекта обязывает банки предоставить заемщику хотя бы один способ погашения его задолженности, который будет для него бесплатным.

Министерство финансов представило обновленный законопроект «О потребительском кредите», доработанный после того, как его предыдущий вариант подвергся критике со стороны администрации президента. Нормы, претерпевшие изменения, касаются прежде всего условий досрочного возврата кредитов, а также содержания самих договоров займа. Так, согласно новой версии документа, срок, в течение которого можно будет погасить всю сумму потребительского кредита или его часть, ограничен 10 днями. В течение этого периода, после того как средства были получены, их можно будет вернуть без уведомления об этом кредитора. При этом гражданин должен будет уплатить проценты только за фактический срок кредитования. В прежнем варианте законопроекта данный срок достигал двух недель. Сократив его, Минфин одновременно предлагает предоставить преимущество кредитам, средства которых должны использоваться на определенные цели, например покупку автомобиля или жилья. Для так называемых целевых кредитов предложено установить возможность вернуть их раньше срока в течение месяца после получения.

Кроме того, в обновленном документе четко прописано содержание договора кредитования. В частности, банк должен предоставить заемщику возможность исполнять его денежные обязательства по кредиту без дополнительных затрат. В договоре должен быть указан хотя бы один бесплатный способ погашения задолженности. Правда, оговаривается, что доступен он должен быть в пределах того региона, где оформлен потребительский кредит.

Гражданский кодекс допускает отказ заемщика от получения кредита. «Вместе с тем в настоящее время степень реализации данного права зависит от условий заключаемых договоров, в которых может быть предусмотрен как запрет на отказ от получения кредита, так и установление в таком случае штрафных санкций со стороны заемщика», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. По мнению разработчиков законопроекта, Кодекс стоит на стороне банков, которые не только диктуют условия и порядок предоставления кредита, но и не несут никакой имущественной ответственности за неисполнение кредитного договора. В связи с этим Минфин предлагает принять не только закон «О потребительском кредите», но и в другие законодательные акты, затрагивающие отношения банков и граждан. Ведомство предлагает внести изменения в закон «О защите прав потребителей», в те статьи, которые регламентируют вопросы защиты прав граждан при предоставлении потребзайма. В частности, предлагается, оформлять в письменной форме в виде отдельного документа согласие потребителя на выполнение дополнительных работ, услуг за плату. Также поправки предусматривают возмещение потребителю уплаченной за товар денежной суммы и возмещение уплаченных процентов и иных платежей при возврате товара ненадлежащего качества, приобретенного по договору потребительского кредита, пишет «Маркер».

Минфин также предлагает изменить правила уведомления клиентов об изменении тарифов по договорам банка. Сейчас большинство банков в договорах предусматривают право на одностороннее изменение тарифов, доводя до сведения клиентов информацию о предстоящих изменениях менее чем за 15 дней до даты введения новых тарифов. Информация доводится до граждан посредством размещения ее на сайте и (или) в структурных подразделениях кредитной организации. В поправках, размещенных на сайте Минфина, предлагается внести изменения в закон «О банках и банковской деятельности», который увеличивает этот срок до 45 дней до даты такого изменения.

Кроме того, предлагается обязать банки направлять персональное уведомление клиенту о предстоящем изменении или установлении размера комиссионного вознаграждения по почте или иным определенным договором способом. Это также должно быть сделано не позднее 45 дней до даты изменения тарифов. «В договоре может быть определена плата за персональное уведомление клиента, которая не должна превышать затраты на составление и направление персонального уведомления предусмотренным договором способом», - говорится в поправках к законопроекту.

«Золотой Рог».