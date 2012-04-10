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Остерегайтесь ложных смс-сообщений!
Сбербанк России совместно с правоохранительными органами продолжает планомерную работу по противодействию мошенникам, рассылающим от имени банка ложные смс-сообщения.
Как правило, конечная цель таких сообщений - побудить держателей карт к добровольным действиям, в т. ч. разглашению информации о своих картах анонимному абоненту, осуществляющему снятие денег с банковских карт клиентов. Наибольшее количество подобных фактов было зарегистрировано в прошлом году, сейчас таких случаев зарегистрировано единицы.
Сбербанк информирует владельцев банковских карт:
Сбербанк никогда не просит клиентов перезвонить на какой-либо номер;
Сбербанк не требует в смс-сообщениях от своих клиентов совершения каких-либо операций по карте или информацию о номерах карт и ПИН-кодах.
Как правило, мошенники представляются по телефону сотрудниками службы безопасности банка, сотрудниками казначейства, Минфина, других публичных организаций РФ, а также иностранными гражданами. Они могут попросить подойти к банкомату и выполнить определенные действия по отправке суммы на мобильный телефон, информировать о блокировке вашей карты, запросить сумму на карте и ее последние 4 цифры, сообщить о выигрыше, о ДТП с близкими, о наследстве за границей и о многом другом. В каждом из этих случаев нарушаются вышеописанные правила, поэтому ни в коем случае не следует входить в контакт с телефонными аферистами!
При получении смс-сообщений о блокировке карты, с просьбой перезвонить, в случае каких-либо сомнений, Сбербанк рекомендует звонить в службу помощи ОАО «Сбербанк России» по бесплатным тел. 8 800 200 37 47, 8 800 555 55 50. Если мошенникам удалось узнать какие-либо сведения о карте клиента, необходимо незамедлительно заблокировать карту, позвонив по указанным выше телефонам или обратиться в любой офис банка.
«Золотой Рог».
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