www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Остерегайтесь ложных смс-сообщений!

10 Апреля 2012, 20:53 | Дальний Восток

Сбербанк России совместно с правоохранительными органами продолжает планомерную работу по противодействию мошенникам, рассылающим от имени банка ложные смс-сообщения.

Как правило, конечная цель таких сообщений - побудить держателей карт к добровольным действиям, в т. ч. разглашению информации о своих картах анонимному абоненту, осуществляющему снятие денег с банковских карт клиентов. Наибольшее количество подобных фактов было зарегистрировано в прошлом году, сейчас таких случаев зарегистрировано единицы.

Сбербанк информирует владельцев банковских карт:

Сбербанк никогда не просит клиентов перезвонить на какой-либо номер;

Сбербанк не требует в смс-сообщениях от своих клиентов совершения каких-либо операций по карте или информацию о номерах карт и ПИН-кодах.

Как правило, мошенники представляются по телефону сотрудниками службы безопасности банка, сотрудниками казначейства, Минфина, других публичных организаций РФ, а также иностранными гражданами. Они могут попросить подойти к банкомату и выполнить определенные действия по отправке суммы на мобильный телефон, информировать о блокировке вашей карты, запросить сумму на карте и ее последние 4 цифры, сообщить о выигрыше, о ДТП с близкими, о наследстве за границей и о многом другом. В каждом из этих случаев нарушаются вышеописанные правила, поэтому ни в коем случае не следует входить в контакт с телефонными аферистами!

При получении смс-сообщений о блокировке карты, с просьбой перезвонить, в случае каких-либо сомнений, Сбербанк рекомендует звонить в службу помощи ОАО «Сбербанк России» по бесплатным тел. 8 800 200 37 47, 8 800 555 55 50. Если мошенникам удалось узнать какие-либо сведения о карте клиента, необходимо незамедлительно заблокировать карту, позвонив по указанным выше телефонам или обратиться в любой офис банка.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru