Банковский капитал могут повысить до миллиарда рублей

Минфин разработает специальные бюджетные правила, которые позволят сократить расходы.

Об этом заявил министр финансов Антон СИЛУАНОВ. «Сейчас мы в нефтегазовом дефиците. Нужна оптимизация бюджета», - сказал он. Разработкой правил Минфин займется в ближайшее время. «Будем сокращать расходную часть бюджета. Возможно, за счет сферы образования, где средства часто неэффективно используются», - заявил Силуанов. Кроме того, министр финансов предложил повысить минимальный капитал для банков до одного миллиарда рублей.

«Золотой Рог».