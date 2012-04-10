Рынок управления активами становится все более пенсионным

По данным «Эксперт РА», за год доля пенсионных накоплений в совокупном объеме рынка доверительного управления увеличилась с 8 до 17%.

Объем этих накоплений, находящихся под управлением управляющих компаний, увеличился со 146 млрд рублей до 364,9 млрд рублей. По итогам 2011 года весь объем рынка доверительного управления вырос на 28% и составил 2,73 трлн рублей.

«Золотой Рог».