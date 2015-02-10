Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточный Сбербанк усовершенствовал оплату стационарной телефонной связи в Приморье
Теперь, чтобы отправить платеж в пользу ОАО «Ростелеком» за домашний телефон, достаточно знать лишь свой номер телефона.
Сбербанк усовершенствовал сервис переводов платежей физических лиц за стационарную связь в пользу ОАО «Ростелеком». Для оплаты счета за домашний телефон больше не нужно ждать бумажную квитанцию. Достаточно только знать номер своего домашнего телефона. Оплатить услуги ОАО «Ростелеком» за стационарную связь можно с помощью любого из сервисов Сбербанка: в платежных терминалах, в «Сбербанк Онлайн» или подключив услугу «Автоплатеж».
«Ежемесячно в среднем 78 тыс. жителей Приморского края оплачивают услугу ОАО «Ростелеком» в Сбербанке, - рассказывает Светлана КАЛИНИНА, начальник отдела «Банк XXI» Приморского отделения ОАО «Сбербанк России». – Раньше для оплаты домашнего телефона нужно было ждать поступления квитанции, на которой нанесен штрих-код и указан номер лицевого счета. Теперь достаточно знать лишь номер своего домашнего телефона. Отправить платеж клиенты Сбербанка могут тремя разными способами: в одном из 706 платежных терминалов, установленных в Приморском крае; в интернет-банке «Сбербанк Онлайн» или с помощью сервиса «Автоплатежа». В последнем случае достаточно будет один раз подключить бесплатную услугу «Автоплатеж» к вашей карте Сбербанка, и счет за стационарную связь будет оплачиваться автоматически. Оплата с помощью «Сбербанк Онлайн» и услуги «Автоплатеж» происходит в режиме online, то есть денежные средства зачисляются на счет моментально. Чтобы оплатить через платежный терминал необходимо в поле «Поиск» ввести слово «Ростелеком» и набрать свой домашний номер телефона с кодом города, например, 4232 ХХ ХХ ХХ.»
Новое технологическое решение Сбербанка поможет жителям Приморского края своевременно оплачивать услуги ОАО «Ростелеком» за стационарную телефонную связь, независимо от сроков поступления бумажной квитанции.
Новости тематики
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- "Мы не боимся местного бизнеса"
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой