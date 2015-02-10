Дальневосточный Сбербанк усовершенствовал оплату стационарной телефонной связи в Приморье

Теперь, чтобы отправить платеж в пользу ОАО «Ростелеком» за домашний телефон, достаточно знать лишь свой номер телефона.

Сбербанк усовершенствовал сервис переводов платежей физических лиц за стационарную связь в пользу ОАО «Ростелеком». Для оплаты счета за домашний телефон больше не нужно ждать бумажную квитанцию. Достаточно только знать номер своего домашнего телефона. Оплатить услуги ОАО «Ростелеком» за стационарную связь можно с помощью любого из сервисов Сбербанка: в платежных терминалах, в «Сбербанк Онлайн» или подключив услугу «Автоплатеж».

«Ежемесячно в среднем 78 тыс. жителей Приморского края оплачивают услугу ОАО «Ростелеком» в Сбербанке, - рассказывает Светлана КАЛИНИНА, начальник отдела «Банк XXI» Приморского отделения ОАО «Сбербанк России». – Раньше для оплаты домашнего телефона нужно было ждать поступления квитанции, на которой нанесен штрих-код и указан номер лицевого счета. Теперь достаточно знать лишь номер своего домашнего телефона. Отправить платеж клиенты Сбербанка могут тремя разными способами: в одном из 706 платежных терминалов, установленных в Приморском крае; в интернет-банке «Сбербанк Онлайн» или с помощью сервиса «Автоплатежа». В последнем случае достаточно будет один раз подключить бесплатную услугу «Автоплатеж» к вашей карте Сбербанка, и счет за стационарную связь будет оплачиваться автоматически. Оплата с помощью «Сбербанк Онлайн» и услуги «Автоплатеж» происходит в режиме online, то есть денежные средства зачисляются на счет моментально. Чтобы оплатить через платежный терминал необходимо в поле «Поиск» ввести слово «Ростелеком» и набрать свой домашний номер телефона с кодом города, например, 4232 ХХ ХХ ХХ.»

Новое технологическое решение Сбербанка поможет жителям Приморского края своевременно оплачивать услуги ОАО «Ростелеком» за стационарную телефонную связь, независимо от сроков поступления бумажной квитанции.

ZRPRESS.RU, Владивосток.