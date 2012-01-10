«СИМЕНС ФИНАНС»: Мы развиваемся вместе с бизнесом наших клиентов уже 12 лет

Ребрендинг компании «ДельтаЛизинг», которая с 1 октября 2011 года работает на российском рынке как «Сименс Финанс», стал заметным событием. О новых целях и задачах «ЗР» рассказал генеральный директор ООО «Сименс Финанс» Олег РАКИТСКИЙ.

- В октябре 2011 года «ДельтаЛизинг» была переименована в «Сименс Финанс». Расскажите, пожалуйста, о причинах изменения названия компании.

- В начале 2011 года основным и единственным акционером «ДельтаЛизинг» стал крупный немецкий концерн «Сименс АГ». Компания стала частью финансового подразделения концерна, которое называется Siemens Financial Services. Лизинговое финансирование является одним из основных направлений деятельности SFS в 17 странах Европы, Азии и Америки, и все лизинговые компании SFS работают под брендом «Сименс».

Соответственно, и «ДельтаЛизинг» приобрела новое название - «Сименс Финанс».

- Компания «ДельтаЛизинг» с 1999 года активно работала с малым и средним бизнесом на всей территории России. «Сименс Финанс» по-прежнему будет помогать развитию предпринимателей?

- «Сименс Финанс» продолжает работать с теми же целевыми клиентами, с которыми мы работаем уже 12 лет. Это в основном предприятия малого и среднего бизнеса. С этой точки зрения, кстати, мы мало чем отличаемся от своих коллег - компаний SFS в других развивающихся странах, например, Польше, Турции, Индии или Китае. По большому счету, требования к клиентам также не поменяются. В компании накоплен богатый опыт, с одной стороны, по адекватному подходу к оценке рисков, связанных с финансированием лизинговых сделок, а с другой - по наиболее гибкому подходу к клиентам и содействию в обновлении парка техники и оборудования наших лизингополучателей. Такой взвешенный подход и заинтересовал «Сименс», в то время когда наш новый акционер только присматривался к российскому рынку лизинга. Поэтому менять что-то кардинально в требованиях к клиентам нет необходимости.

Кроме продолжения основного бизнеса компания начала развивать новое направление - финансирования клиентов и партнеров «Сименс», в основном в области медицинского оборудования и промышленных технологий.

Это очень интересное для нас направление, и мы ожидаем, что оно будет быстро развиваться наряду с нашим традиционным бизнесом.

- Принято считать, что лизинговая компания, использующая в своем в названии наименование акционера или собственника, является каптивной, т.е. финансирует только продукцию данной организации. Будете ли вы отдавать приоритет крупным инфраструктурным проектам «Сименс»?

- Как я сказал выше, мы активно развиваем новые решения для финансирования продукции «Сименс». Теперь предприятия, приобретающие медицинское или промышленное оборудование «Сименс», а также оборудование с комплектующими «Сименс», могут получить максимальный экономический эффект для бизнеса, используя лизинговое финансирование и сопутствующие ему налоговые льготы.

При этом еще раз подчеркну, что мы продолжаем работать на финансовом рынке в качестве универсального оператора, сотрудничая с поставщиками из более чем 40 отраслей на территории всей страны. В партнерстве с ведущими поставщиками мы разрабатываем специальные предложения с низкой ставкой удорожания. В данный момент мы предлагаем такие акции для приобретения в лизинг лесозаготовительной и дорожно-строительной техники, грузового транспорта, оборудования для пищевой промышленности - с подробными условиями вы всегда можете ознакомиться на сайте компании.

- Сегодня ваша компания заслуженно имеет определенный кредит доверия, ведь 12 лет - значительный срок для российского рынка. Как вы оцениваете перспективы развития «Сименс Финанс»?

- Компания планирует дальнейший рост на основе ценностей «Сименс» - ответственный подход к делу, инновации и достижение высочайшего уровня во всех начинаниях. Сегодня перед нами стоит амбициозная, но интересная задача: доказать рынку, что «Сименс» - это не только производитель оборудования, но и профессиональный игрок на рынке финансовых услуг. Работа под брендом «Сименс» - это большая ответственность, и мы не можем позволить себе снижать качество сервиса. «Сименс Финанс» уже 12 лет развивается вместе с бизнесом своих клиентов и не планирует останавливаться на достигнутом. Наш опыт и ресурсы «Сименс» гарантируют клиентам комплексные финансовые решения международного уровня.

Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».