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Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
Банк не выдержал тяжести кратковременного разрыва ликвидности
ЦБ РФ c 9 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у М2М Прайвет банка (Москва), стопроцентной «дочки» Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). АТБ не только владелец, но и крупный кредитор М2М.
По данным регулятора, М2М Прайвет банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавало адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.
М2М Прайвет банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 октября 2016 года занимал 157-е место в банковской системе РФ.
Основными акционерами АТБ являются Питер ХАМБРО, Павел МАСЛОВСКИЙ и Андрей ВДОВИН. Среди миноритариев банка - East Capital Financial Funds и IFC.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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