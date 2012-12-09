Новые дальневосточные пенсионеры

Отделения ПФР по регионам ДФО подводят итоги: максимальные суммы единовременных выплат новоиспеченным пенсионерам по выплатному закону (№360-ФЗ) достигают 100 000 руб. (как правило, благодаря официальной получаемой зарплате и программе софинансирования). Подавляющему числу дальневосточников эти деньги уже выдали в единовременном порядке, т.е. «на руки». В Еврейском автономном округе выявили и минимальную денежную выдачу равную 171 рублю.

Выплатной закон работает

Показательно, что механизм выплат работает без сбоев и для получения искомой суммы «новому» пенсионеру необходимо подать заявление в отделение Пенсионного Фонда по месту жительства, и через два месяца такая выплата будет осуществлена.

Но отзыв средств пенсионных накоплений из управляющих компаний и НПФ продолжается. Буквально десятки наших земляков получат срочные выплаты в течение 10 лет, т.к. денежные суммы, сформированные на накопительном счету будущего пенсионера, превысили обозначенные законом 5% по отношению ко всему размеру трудовой пенсии по старости (включая страховую и накопительную части). А также единицы дальневосточников пожелали растянуть удовольствие от прибавки к пенсии на всю оставшуюся жизнь, т.е. возраст дожития после выхода на пенсию 18 лет.

Кстати, срочные помесячные выплаты государство начинает уже через месяц после положительного рассмотрения заявления гражданина. В среднем в месяц прибавка к пенсии «срочников» и «пожизненных пенсионеров» составит 1000 рублей.

В Магаданской области таких шестеро, на Сахалине -14 человек, в Хабаровском крае – 35.

Как правило, все бюрократические процедуры совпадают с традиционным процессом назначения пенсии. Поэтому в настоящее время ПФР ждет обращений за выплатой пенсионных накоплений в первую очередь от пенсионеров: мужчин моложе 1953 года рождения и женщин моложе 1957 года, за которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

Справка «ЗР»

Количество пенсионеров, обратившихся за назначением выплаты средств пенсионных накоплений в ДФО; средние размеры единовременных выплат (данные на ноябрь 2012 г.)

Амурская область – 2107; 9500 рублей

ЕАО – 910; 19100 рублей

Камчатский край – 7337; 12062 рублей

Приморский край - 14225; 8202 рублей

Сахалинская область - 16373; 9243,31 рублей

Хабаровский край – 25500; 10163 рублей

Республика Саха (Якутия) - 26 029; 12 000 рублей

Чукотский автономный округ - 1743; 21760 рублей

«Софинансы»

Тем временем накапливать на свою будущую пенсию дальневосточники продолжают, хотя от числа вступивших в программу государственного софинансирования лишь 20-30% реально перечисляют те самые взносы «тысяча на тысячу». Так, в Чукотском автономном округе число присоединившихся за 4 года достигло 1146 человек. За все время действия программы ее участники направили на накопительную часть своей будущей трудовой пенсии добровольных взносов на общую сумму чуть более 13 млн рублей. 7740 колымчан и 13357 жителей Камчатки вступили в государственную программу софинансирования пенсий.

На Сахалине количество «софинансистов» в этом году достигло 15398 человек. Специалисты отделения ПФР по Сахалинской области подсчитали, что наиболее активными участниками программы являются женщины (они и взносы чаще перечисляли), их 64,5 % от общего числа застрахованных, мужчин в этом ряду 35,5 %.

Активистами по возрастным группам является возраст от 30-50 лет (53% пожелали софинансировать пенсию), а молодежь до 30 лет и те, кому старше 50 пошли на сотрудничество с государственной программой лишь в эквиваленте равном 20%. Сахалинцы добровольно перечислили в фонд своей будущей пенсии за все 4 года более 20 млн рублей.

Приморский и Хабаровский края традиционно в лидерах, в каждом регионе по 75 тыс. присоединившихся. Как рассказала «ЗР» руководитель группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Хабаровскому краю Мария СЛАВУТСКАЯ, за 4 года действия программы пенсионные права жителей края с учетом сумм поддержки, оказанной государством, и собственных средств увеличились более чем на 300 млн рублей.

Однако, как свидетельствуют статистические данные, дальневосточники не используют предоставленные государством льготы по максимуму и перечисляют добровольно в год меньше 12000 рублей, в среднем 7,5 тыс. рублей.

Осязаемые эффекты пенсионной реформы получили и правопреемники, а точнее наследники пенсионных накоплений. Такие выплаты производятся с 2008 года с накопительного счета пенсионера. В данном случае не важно, сколько лет было владельцу, накопительной части, ушедшему в мир иной. Главное условие – официальная пенсия так и не была начислена и получена.

Досье «ЗР»

Количество правопреемников, обратившихся с заявлениями о выплате накопительной части пенсии умерших граждан; общие суммы выплат по регионам ДФО (данные за 2012 г.)

ЕАО – 419 чел.; 1,9 млн рублей

Камчатский край - 285 чел.; 6,873 млн. руб.

Магаданская область – 199 чел.; 5, 26 млн рублей

Сахалинская область –753 чел.; 19,9 млн. рублей

Приморский край – 2300 чел.; 40 млн рублей

Хабаровский край – 911 чел.; 20,46 млн рублей

Республика Саха (Якутия) - 918 чел.; 27,8 млн рублей

Чукотский АО – 122 чел.; 5 млн рублей

Рынок рос

Итоги первого полугодия 2012 года также подтверждают, рынок пенсионного страхования вырос на 17%, превысив 1,4 трлн руб. Размер среднего счета в НПФ также увеличился: на 8% по накоплениям (до 35,7 тыс. руб.) и на 3% по резервам (до 109,1 тыс. руб.), хотя темпы роста немного замедлились («Эксперт РА» по данным ФСФР за 6 мес. 2012 г.). С учетом разбивки накопления в ВЭБе составили 1357,9 млрд рублей, в УК – 26,3 млрд рублей, в НПФ – 510, 7 млрд рублей (по данным www.investfunds.ru на ноябрь 2012 г.).

Это значит, что граждане продолжают передавать свои накопительные части пенсии из государственного ведения под крыло негосударственных пенсионных фондах. За десять лет пенсионной реформы (с 2002 года) воспользовались своим правом на размещение накопительной части трудовой пенсии в УК и НПФ сотни тысяч дальневосточников. Так уже определились 27 тысяч 200 жителей Сахалина и Курил, а также 14516 камчадалов.

Более 40 000 хабаровчан и приморцев также решили судьбу своей накопительной части и передали ее из ВЭБа в негосударственные фонды и управляющие компании. Отметим, что процесс миграции из фонда в фонд, а также возврат средств под руководство государственной управляющей компании, т.е. Внешэкономбанка, ежегодно осуществляет не более 100 человек в каждом из субъектов федерации ДФО.

По словам руководителя группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Камчатскому краю Максима ДЬЯЧЕНКО, большинство земляков, решивших доверить свои накопления негосударственным пенсионным фондам, выбрали НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», НПФ «Норильский никель», НПФ «Сбербанка».

Как правило, активность граждан напрямую связана с деятельность их пенсионных страхователей – НПФ, которые являются трансфер-агентами на территории. По закону трансфер-агент Отделения ПФР по субъекту федерации, пресловутый НПФ, берет на себя функцию приема заявлений о переходе из ПФР (ВЭБ) в любой, а не только собственный негосударственный пенсионный фонд и управляющую компанию.

В Приморском и Хабаровском краях в качестве трансфер-агента в качестве новичка заявил о себе НПФ «РГС» (Росгосстрах), широкая сеть материнской страховой компании которого позволяет собирать заявления о переходе в систему негосударственного пенсионного страхования во всех точках своего присутствия (6 место в ренкинге по количеству застрахованных россиян в системе ОПС). Трансфер-агентом в Хабаровском крае и Амурской области зарегистрирован один из крупнейших НПФ страны «Промагрофонд» (3 место по количеству застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, доля на рынке – 8,64%). Кстати, фонд открыл свои представительства и в соседних регионах, в частности в Приморье.

На Чукотке активно работает лишь НПФ «Сбербанка», являясь трансфер-агентом Отделения ПФР по ЧАО. Остальные фонды действуют в полном смысле вахтовым методом, отправляя собственных представителей из Москвы и других регионов в длительные командировки. В ходе таких визитов на предприятиях и в организациях Чукотского автономного округа удается собрать по 100-200 заявлений от сотрудников о переходе в соответствующий НПФ, что для пенсионного рынка Чукотки количество значимое.

На Дальнем Востоке сегодня активны и представители НПФ (не трансфер-агентов) - НПФ «ВТБ», НПФ «Газфонд», НПФ «Доверие», НПФ «Европейский». Деятельность других фондов в большом регионе имеет скорее латентный характер, в их числе НПФ "Дженерали ППФ", НПФ «Телеком-Союз», НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии».

Все приведенные данные подтверждают факт, пенсионная система работает без сбоя. Но на фоне активности в области законодательных новаций Минтруда, Минсоцразвития, а также их противоречивости в отношении возможного отказа от накопительной части пенсии и уменьшении взносов в счет НПФ тормозит развитие системы. Крупнейшие фонды за высоким рейтингом надежности ратуют за наделение их возможностью самостоятельно инвестировать пенсионные накопления клиентов. Вполне целесообразным могло бы стать создание инвестиционного департамента внутри НПФ, который станет управлять деньгами будущих пенсионеров, что позволит увеличить доходность фондов. Этот вопрос требует решения в ближайшей перспективе.

Неким спасением может послужить предложение Национальной ассоциация пенсионных фондов (НАПФ), кроме сохранения обязательной накопительной составляющей пенсионной системы, а также создать гарантийный фонд, которым будет управлять Агентство по страхованию вкладов. По мнению регионального директора НПФ "Доверие" во Владивостоке Ольги ПРИМАКОВОЙ, реализация такого плана достаточно позитивно отразится на динамике роста рынка негосударственных пенсионных фондов и перевода средств в эти фонды. Если говорить про сроки, то в реальности реализация подобной инициативы займет не менее 5 лет. Хотя в законе указан срок до 2014 года. Это срок будет необходим для ее полной адаптации к уже сложившейся системе регулирования НПФов. Безусловно данная инициатива должна реализовываться на паритетных началах с государством.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».