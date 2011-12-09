В Уссурийске открылся новый офис Примсоцбанка

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря, ZRPRESS. С 5 декабря 2011 года к обслуживанию клиентов Примсоцбанка в Уссурийске приступает новый офис на улице Горького.

Вместе с филиалом это уже четвертое по счету подразделение Примсоцбанка в одном из самых крупных городов Приморского края. Торжественное открытие нового дополнительного офиса состоялось 5 декабря 2011 года.

В новом подразделении по адресу ул. Горького, 43 будет доступен практически весь спектр услуг банка для корпоративных и частных клиентов. С расширением сети присутствия в Уссурийске Примсоцбанк становится еще ближе к своим постоянным и новым клиентам.

Досье: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N 2733, основан 4 марта 1994 года) – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. Примсоцбанк предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В состав акционеров входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге 500 крупнейших банков России «РБК» за 9 месяцев 2011 г. Примсоцбанк занимает 126 место по величине чистых активов, 82 – по величине ликвидных активов, 111 – по размеру кредитного портфеля, 82 – по потребительским кредитам, 122 – по кредитованию юридических лиц, 126 – по депозитному портфелю, 127 – по депозитам юридических лиц, 76 – по вкладам населения, 174 – по вложениям в ценные бумаги. Наряду с этим банк входит в ТОП-100 самых филиальных российских банков, занимая 88 места рэнкинга.