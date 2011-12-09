Примсоцбанк приглашает на бесплатный семинар

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря, ZRPRESS. 14 декабря Примсоцбанк проводит бесплатный семинар на тему «Покупка/продажа долларов США за рубли – особенности формирования курса Банка».

Программа семинара:

1. Проведение безналичных конверсионных операций в Банке по поручению клиента (виды операций, особенности формирования курса);

2. Исполнение поручений клиента по текущему биржевому курсу Московской межбанковской валютной биржи;

3. Конверсионные операции с японской йеной, китайским юанем и другими валютами.

Приглашаем всем желающих посетить бесплатный семинар, который пройдет 14 декабря 2011 года в 15:00 по адресу г. Владивосток, ул. Гоголя, 41 (территория ВГУЭС, гостинично-ресторанный комплекс «Аванта», 7 этаж).

Заявки на участие принимаются по телефону: (423) 242-42-42

Досье: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N 2733, основан 4 марта 1994 года) – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. Примсоцбанк предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В состав акционеров входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге 500 крупнейших банков России «РБК» за 9 месяцев 2011 г. Примсоцбанк занимает 126 место по величине чистых активов, 82 – по величине ликвидных активов, 111 – по размеру кредитного портфеля, 82 – по потребительским кредитам, 122 – по кредитованию юридических лиц, 126 – по депозитному портфелю, 127 – по депозитам юридических лиц, 76 – по вкладам населения, 174 – по вложениям в ценные бумаги. Наряду с этим банк входит в ТОП-100 самых филиальных российских банков, занимая 88 места рэнкинга.