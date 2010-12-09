Праздничная акция Сбербанка

Сбербанк России в преддверии нового года снижает ставки по программам потребительского кредитования.

По 23 января 2011 года включительно Сбербанк устанавливает специальные условия кредитования по программам «Потребительский кредит», «Кредит на неотложные нужды без обеспечения», «Доверительный кредит».

Процентные ставки в рублях для клиентов, получающих зарплату на счет, открытый в Сбербанке, составят 15,5% годовых, для остальных категорий клиентов - 17% годовых.