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Банки предупредили клиентов об изменениях в валютном законодательстве

09 Октября 2012, 17:02 | Дальний Восток

Работающие на Дальнем Востоке банки провели разъяснительную работу среди своих клиентов в связи с вступившими в силу с 1 октября изменениями валютного законодательства.

С 1 октября 2012 года вступила в силу Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 №138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

Главные изменения коснулись порядка и сроков предоставления и заполнения документов, связанных с осуществлением валютных операций, кодов валютных операций резидентов и нерезидентов, типовых форм учета и отчетности по валютным операциям (паспорт сделки, справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах).

По данным пресс-службы хабаровского филиала ВТБ, банк провел цикл информационных встреч, участниками которых стали более 160 сотрудников ведущих компаний, занятых внешнеэкономической деятельностью. Встречи прошли в Хабаровске и Южно-Сахалинске, для клиентов ВТБ в Ванино и Комсомольске-на-Амуре была организована видеоконференцсвязь.

Как сообщает пресс-центр НОМОС-РЕГИОБАНКА, здесь было проведено 3 круглых стола и большое количество консультаций. Тема оказалась живой и актуальной, встреча сопровождалась практическими вопросами со стороны участников, обсуждением отдельных аспектов в соответствии со спецификой бизнеса клиентов, осуществляющих ВЭД.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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