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Дальневосточный Сбербанк и Преображенская база тралового флота подписали соглашение о сотрудничестве
В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк России» и ОАО «Преображенская база тралового флота».
Соглашение оговаривает условия стратегического партнерства банка и клиента в части комплексного банковского обслуживания счетов компании, обеспечения долгосрочного финансирования, размещения временно свободных средств и повышения операционной эффективности за счет оптимизации бизнес-процессов и технологий. Планируется, что сотрудники компании пройдут обучение в Корпоративном университете Сбербанка и примут участие в совместных программах развития человеческого капитала. Банк также обеспечит компанию качественной информационной и аналитической поддержкой и новейшими инструментами хеджирования финансовых рисков.
«У нашего партнера есть перспективные стратегические проекты, которые мы будем реализовывать на долгие годы вперед. Мы договорились двигаться вместе и, самое главное, вместе разрабатывать новые проекты, которые послужат на пользу дальневосточникам», – подчеркнул Евгений ТИТОВ, председатель Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России».
«Мы рассчитываем на финансовую поддержку банка. В наших планах – постройка четырех пароходов для рыбного промысла, а также строительство холодильного комплекса на 8 тысяч тонн в Преображении», – отметил Сергей ЕРЕМЕЕВ, генеральный директор ОАО «Преображенская база тралового флота».
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