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На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
Ставки по ипотечным кредитам в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) снижаются быстрее, чем в целом по России, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Именно поэтому ДФО стал лидером по снижению стоимости ипотечных жилищных кредитов. Cредневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным в течение месяца в ДФО, в июне 2017 года достигла новой минимальной отметки – 10,99% – при аналогичном общероссийском показателе в 11,11%.
В первом полугодии 2017 года банки ДФО выдали 17,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму более 37 млрд рублей, из них в июне текущего года – 3,7 тыс. кредитов на сумму почти 8 млрд рублей. На фоне продолжающегося снижения процентных ставок объем предоставленных кредитов в рублях за июнь увеличился на 9%.
Как сообщают в отделе по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России, больше всего ипотечных жилищных кредитов оформили в Приморском крае. Здесь за первую половину 2017 года было выдано более 4,7 тысяч ипотечных кредитов, общий объем которых превысил 9,3 млрд рублей.
В целом портфель ипотечных жилищных кредитов (в рублях и иностранной валюте) в ДФО увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7%, составив на 1 июля 2017 года 239,3 млрд рублей. Доля просроченных ипотечных жилищных кредитов продолжает держаться на низком уровне – 0,9%.
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