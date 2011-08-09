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Ипотеку по госстандартам можно получить по ставке от 7,65%

09 Августа 2011, 15:50 | Дальний Восток

«Дальневосточный ипотечный центр» начал выдачу ипотечных займов по сниженным ставкам в рамках государственных стандартов. Теперь минимальная ставка при покупке квартиры составляет на первичном рынке жилья 7,9% годовых, на вторичном – 8,9% в рублях.

Снижение ставок стало возможным благодаря принятому этим летом решению Федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию (ОАО «АИЖК»). ОАО «АИЖК» также предусмотрело дополнительную льготу для распорядителей материнского капитала. В случае если заемщик использует материнский капитал, ставка уменьшается еще на 0,25% – до 7,65% годовых в рублях на новостройку и до 8,65% на жилье на вторичном рынке.

Как отметил Вячеслав Горобец, генеральный директор ОАО «Дальневосточный ипотечный центр», снижение ставок по федеральным ипотечным программам – это шаг навстречу заемщикам: «Ведь от ставки зависит ежемесячный платеж, а значит, и в целом сумма расходов на ипотеку. Например, семья покупает квартиру в новостройке за 3 млн рублей и берет в ипотеку 1,5 млн рублей. В месяц выплата будет около 18 тысяч рублей. А за десять лет экономия по платежам в сравнении с прошлой ставкой составит более 100 тысяч рублей».

Досье "ЗР"

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» создано в 1997 году по решению Правительства РФ. 100% акций АИЖК принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. «Дальневосточный ипотечный центр» аккредитован в статусе сервисного агента АИЖК в 2004 году.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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