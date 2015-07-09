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Сбербанк запустил вклад "Доходный сезон"
09 Июля 2015, 13:32 | Дальний Восток
Сбербанк запустил вклад «Доходный сезон» с повышенными процентными ставками.
Вклад «Доходный сезон» можно оформить во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц и в интернет-банке «Сбербанк Онлайн» в период с 8 июля до 9 августа 2015 года.
Во вклад «Доходный сезон» могут быть размещены денежные средства от 1 млн рублей сроком на 1 год с начислением процентов в конце срока. Максимальная ставка по вкладу составляет 12% годовых. Вклад открывается только в рублях и без возможности пополнения и частичного снятия средств.
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