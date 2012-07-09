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У НПФ могут появиться конкуренты
Компании, оказывающие услуги по страхованию жизни, намерены принять участие в формировании пенсий граждан. По информации «Маркера», изменения в законодательство, обеспечивающие им допуск к системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), направлены участниками рынка в правительство. Для реализации задуманного страховщики настаивают на предоставлении им налоговых льгот - точно таких, какие сегодня имеют негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Ряд изменений в действующее законодательство подготовлены Ассоциацией страховщиков жизни (АСЖ) и Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), в частности его комитетом по развитию страхования жизни. В числе представленных предложений - допуск страховщиков жизни к системе ОПС. Они намерены выйти на рынок, предлагая пенсионные продукты гражданам на тех же условиях, что и НПФ. Об этом заявили представители АСЖ и ВСС на форуме «Долгосрочное накопительное страхование в России».
Их стремления понятны: сегодня доля страхования жизни на российском страховом рынке составляет около 5%. В странах с развитой экономикой показатель достигает порядка 50%. Во всем мире наряду с пенсионными фондами - как государственными, так и негосударственными - в ней участвуют так же компании по страхованию жизни: они являются третьим элементом достойного пенсионного обеспечения, отмечают в «Уралсиб Жизнь». В связи с этим страховщики жизни выступают за развитие рынка, в том числе за счет участия в системе ОПС.
«Сегодня только за счет государственного пенсионного обеспечения размер пенсии не сможет превысить 25% от заработной платы. Это доказано многочисленными расчетами. Даже увеличив пенсионный возраст, невозможно будет привести коэффициент замещения к 40%, которые требует Международная конвенция труда», - добавляет представитель крупной страховой компании.
Для реализации задуманного, настаивают страховщики, необходимо выровнять налоговые условия ведения бизнеса. Сегодня компании при покупке пенсионных программ в НПФ освобождаются от социального взноса. Приобретая же продукт у страховщиков, они должны выплачивать взнос. Соответственно, страховые компании требуют таких же налоговых льгот, какие имеют НПФ.
Замдиректора департамента инновационного развития и корпоративного управления Минэкономразвития Ростислав КОКОРЕВ указал, что сегодня в данной системе действуют достаточно жесткие требования к ее участникам. Страховые компании, по его словам, работают по более мягким стандартам, чем НПФ, пишет «Маркер».
«Золотой Рог».
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