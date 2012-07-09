Дальневосточники любят шелест в карманах

Сегодня количество пластиковых карт существенно превышает число российских граждан. 200 млн шт. – таков итог 2011 года (190 млн – скорректированная цифра на 1 апреля 2012 года – данные www.cbr.ru). На рынке Дальнего Востока ситуация аналогична, более 6,5 млн пластиковых карт эмитировано коммерческими банками федерального и регионального уровней (данные на 1 апреля 2012 года). Фактически на одного жителя Камчатки, сахалинца, приморца или хабаровчанина приходится по одной пластиковой карте, соотношение, как минимум, 1 к 0,8.

Ставка на зарплату

Несомненным лидером по эмиссии пластикового банковского продукта стал Хабаровский край – 2 269 855 пластиковых карт, Приморье оказалось вторым с количеством 1 723 490 шт., тройку замыкает Амурская область, на ее территории выпущено 905 913 пластиковых карт.

За последние годы зарплатные проекты оказались главными двигателями «пластика» в жизнь, хотя в крупнейших кредитных организациях Дальнего Востока отмечают приоритет дебетовых (открытых самостоятельно) над зарплатными пластиковыми картами.

Надежда АРХИПОВА, директор Управления планирования, контроля и качества клиентского обслуживания физических лиц Дальневосточного банка Сбербанка России, отмечает, что банк в столь обширном регионе выпускает личных дебетовых карт гораздо больше, чем зарплатных. На сегодня объем эмитированных личных карт от Сбербанка на Дальнем Востоке в 2 раза больше зарплатных, и темп роста их выдачи выше карт, выданных в рамках зарплатного проекта, в том числе и потому, что владелец такой карты Сбербанка может выбрать персональный дизайн. В целом по России весной 2012 года крупнейший банк России побил очередной рекорд – выпущена 70-миллионная пластиковая карта Сбербанка.

По словам Натальи КОВАЛЬЧУК, начальника управления продуктов и сети НОМОС-РЕГИОБАНКА, как правило, рост выпуска банковских карт достигается за счет привлечения предприятий на зарплатные проекты. Клиентов привлекают льготное кредитование, возможность дистанционно самостоятельно управлять своими счетами. «Стоит отметить увеличение количества карт, выпущенных по свободной эмиссии. Российскому и дальневосточному рынку в частности, еще далеко до насыщения в данной области, и количество «новообращенных» держателей банковских карт будет только увеличиваться», – считает Наталья Ковальчук.

С этим мнением согласен Сергей КОЛЕЕВ, начальник отдела электронного бизнеса Примсоцбанка. По наблюдениям специалиста, роста количества дебетовых карт, выпускаемых клиентами самостоятельно, вне рамок зарплатных проектов, очевиден. Карты международных платежных систем оформляют для поездок за границу на отдых или лечение, в том числе для бронирования отелей и покупки авиабилетов. Многие используют карты для оплаты покупок в интернет-магазинах.

По итогам 2011 года эмиссия карт ВТБ24 в Приморье составила более 45 000 штук. Рост объема выпуска дебетовых карт происходил во многом за счет зарплатных карт. «Продажи индивидуальных карт также занимают немалую долю в объеме. Сегодня клиенты не готовы покупать просто пластик, им важна функциональность карты, удобство ее использования, дополнительные возможности и бонусы», – подчеркивает Екатерина ФОМИНА, заместитель управляющего региональным офисом ВТБ24 в Приморье.

«Большую часть карт Альфа-Банк на Дальнем Востоке выпускает в рамках зарплатных проектов, однако и число тех, кто пришел за продуктом самостоятельно, тоже велико. Во многом это связано с уникальными предложениями банка по ко-брендинговым программам и другими интересными новинками. Многие продвинутые дальневосточники имеют в кошельке не одну зарплатную карту, а выбирают несколько карт на разные ситуации и случаи», – рассуждает Игорь ГОНЧАРОВ, директор по розничному бизнесу Хабаровского филиала Альфа-Банка.

Кредитный пул

Сегмент кредитных карт также переживает на Дальнем Востоке значительный рост. Такой продукт все чаще начинают предлагать региональные банки.

Объем выпущенных кредитных карт Сбербанка в ДФО в 2011 году составил 120,7 тыс. штук (13,7% от всех эмитированных карт). Чуть более половины карт, эмитированных в Примсоцбанке, являются именно кредитными. По словам Игоря Гончарова, в Альфа-Банке кредитные карты составляют почти 50% от общего количества карт, выпущенных банком в ДФО. Такое соотношение объясняется и тем, что большая часть кредитных карт в Альфе-Банке выпускается со 100-дневным беспроцентным периодом.

С аналогичным предложением вышел на рынок и банк «Авангард», оперируя 200-дневным льготным периодом для вновь обратившихся за картой. Достаточно невысокий процент и удобный интернет-сервис, позволяющий проводить через карту всевозможные операции, также делают кредитные карты банка «Авангард» привлекательными.

«В НОМОС-РЕГИОБАНКЕ в общем объеме выпущенных в прошлом году карт доля кредитных составляет примерно 21%, и мы прогнозируем, что выпуск кредитных карт будет увеличиваться. Ведь сегодня все больше клиентов предпочитают завести «запасной кошелек», который будет под рукой в нужный момент и освободит от поездки в банк для оформления кредита. Особенно клиенты ценят возможность воспользоваться льготным периодом», – замечает Наталья Ковальчук.

В прошлом году банк «Приморье» начал выпуск кредитных карт, предназначенных для участников зарплатных проектов банка, их доля постоянно растет. Для получения таких карт не требуется ничего, кроме паспорта, а процентная ставка является одной из самых низких на рынке.

Муниципальный Камчатпрофитбанк также активно тестирует технологию кредитных карт, плановый вывод на рынок которых предполагается в III-IV кварталах 2012 г.

VISA или Master?

Платежной системой номер один традиционно для россиян и дальневосточников в том числе является VISA. Второе почетное место – за MasterCard. Вместе с тем официальных данных о количестве эмитированных карт в России ни одна из систем не раскрывает. Поэтому подобные выводы можно сделать, лишь руководствуясь информацией о доле эмитированных в России MasterCard, которая составляет около 40%.

По данным ЦБ, на начало 2012 года объем эмиссии MasterCard составляет более 80 млн. шт.

По итогам 2011 года эмитировано 7,2 млн банковских карт «Золотая корона», примерно 110 млн пришлись на выпуск карт международной платежной системы VISA. Оставшееся количество можно отнести на статистическую погрешность, а также на карты, выпущенные под брендами American Express, DinnersCard и UnionCard (российская платежная система, заключившая договор с китайским Union Pay).

По данным репрезентативного опроса крупнейших эквайеров банковского сферы Дальнего Востока, в Сбербанке, например, соотношение пластиковых карт VISA к MasterCard – 56 к 44, 97% пластиковых карт, выпускаемых ВТБ24 в ДФО, принадлежат международной платежной системе VISA. Основная доля карт (более 90%), эмитированных банком «Приморье», также приходится на VISA. В Альфа-Банке на Дальнем Востоке около 70% выпускаемых карт принадлежат платежной системе MasterCard и 30% – VISA.

Кредитные организации субъектов Федерации ДФО все чаще выбирают MasterCard в качестве партнера по эмиссии и эквайрингу, не на последнем месте в списке предпочтений региональных банков и российская платежная система «Золотая корона». Далькомбанк занимается также эмиссией и эквайрингом карт китайской платежной системы China Union Pay. Примсоцбанк позволяет получить наличные в своих офисах держателям карт платежной системы «Золотой колос» Сельскохозяйственного банка Китая.

14 из 24 кредитных учреждений регионов ДФО, занимающиеся эмиссией и эквайрингом пластиковых карт, выпускают и карты платежной системы VISA. 20 региональных банков сотрудничают также с системой MasterCard, в некоторых случаях банки лишь обслуживают данные карты, т.е. занимаются эквайрингом.

30% региональных банков на Дальнем Востоке наравне с VISA и MasterCard (чаще всего с MasterCard) готовы выпускать и обслуживать карты российской платежной системы «Золотая корона». По словам Сергея Колеева, соотношение по платежным системам в Примсоцбанке выглядит следующим образом: VISA и MasterCard – 18%, «Золотая корона» – 82%. В Камчатпрофитбанке эмиссия карт «Золотая корона» составляет 99%, 1% выпущенных карт приходится на систему MasterCard.

«Карты MasterCard клиенты оформляют в первую очередь при совершении поездок в страны ЕС, поскольку они дают возможность расчета в евро без конвертации (при открытии счета в евро) или с прямой конвертацией рублей в евро (при открытии рублевого счета)», – делится наблюдениями пресс-секретарь банка «Приморье» Любовь ЛЕВИКОВА.

Судя по последним нововведениям на российском рынке пластика, решение закономерное. Две платежные системы – MasterCard и «Золотая корона» – решили объединить свои усилия в конкурентной борьбе с VISA, создав совместную ко-бейджинговую банковскую карту с логотипами двух систем. Планируется, что в результате MasterCard получит региональную клиентскую базу и нарастит долю российского рынка, а «Золотая корона» выйдет на федеральный и международный рынки. Карта будет работать сразу в двух платежных системах. Первая эмиссия ко-бейджинговых карт запланирована на конец июня 2012 года. Пилотным банком-эмитентом будет выступать Совкомбанк (по данным газеты «КоммерсантЪ»).

Клиенты уходят в безнал

Увеличивается и количество операций, проводимых с помощью пластиковых карт безналичным путем, в том числе и российскими гражданами за границей – 33 % (1,6 млн оплат за товары и услуги за 2011 год), хотя хранят на картах деньги наши граждане менее охотно, и 14 трлн руб. получают наличными через банкоматы, тогда как лишь 2 трлн руб. сумм проходит по безналу (по данным www.cbr.ru)

Дальневосточники подтверждают сложившиеся на российском рынке соотношения: в первом квартале наши земляки совершили с помощью пластиковых карт безналичных платежей на сумму 2,47 млрд руб., тогда как 23,3 млрд руб. получили в банкоматах наличными (по данным www.cbr.ru за I кв. 2012 года).

Но и это можно считать прорывом. Достаточно активную позицию наших соотечественников в получении наличных может объяснить инициатива ряда коммерческих банков по объединению банкоматных сетей, за счет чего клиенты в любой точке России получают возможность снимать деньги без комиссий с дебетовых карт.

Пионером в этой сфере оказался ВТБ24, объединивший под эгидой группы ВТБ собственные банкоматы, а также автоматические устройства Банка Москвы и ТрансКредитБанка. НОМОС-РЕГИОБАНК, присоединившись к Объединенной расчетной системе (ОРС), позволил своим клиентам снимать средства без комиссий в более чем 17 000 банкоматах 50 банков-партнеров по стране. В 2011 году Альфа-Банк и Промсвязьбанк заключили соглашение об объединении сетей, в дальнейшем банкоматные сети объединили Альфа-Банк и МДМ-банк. Буквально в мае 2012 года Альфа-Банк и Росбанк позволили получать своим клиентам наличные средства без комиссий, стали партнерами в этой сфере банк «Русский стандарт» и МДМ-Банк.

Однако подобный шаг указывает на окончание эры установки дополнительных банкоматов частными коммерческими банками, эквайринг все же играет главную роль. На Дальнем Востоке эта тенденция более чем показательна, количество терминалов в торгово-сервисной сети порой в 3-4 раза превышает число установленных банкоматов в каждом из регионов ДФО.

Становятся продвинутыми и пенсионеры, каждый третий банк предлагает им социальную пластиковую карту, которая обладает функцией вклада под 3-4% годовых. Только Сбербанк на Дальнем Востоке выпустил около 200 тыс. карт «Maestro социальная».

Будущее за ко-брендингом

«Рынок пластиковых карт будет расти за счет новых предложений по карточным продуктам и запуска ко-брендинговых проектов. Ключевой тенденцией на сегодняшний момент является развитие мультикобрендовых карт, держателям которых в отличие от обычных ко-брендовых карт доступны скидки при оплате услуг целого класса компаний, а не одной единственной фирмы, выступившей партнером банка и разместившей на карте свой логотип», – такое мнение выражает Екатерина Фомина.

Рынок ко-брендинга действительно трансформируется стремительно. Так, в Дальневосточном банке Сбербанка России кредитных ко-брендовых карт в 2011 году было выпущено немного – порядка 300, в то время как дебетовых – почти 10 000 шт. В прошлом году ВТБ24 в Приморье выпустил более 100 ко-брендовых карт по программам «Трансаэро» и «Мобильный бонус».

«Как правило, по ко-брендовой карте количество безналичных операций достигает 80%. Клиенты понимают, что рассчитываться такой картой выгодно. Мили зарабатывают путешественники в программе S7 PRIORITY – VISA – Альфа-Банк и Aeroflot – Master Card – Альфа-Банк. Дисконтные программы дарит Альфа-Банк по совместным программам с VISA по «Мужской карте» и Cosmopolitan», – замечает Игорь Гончаров.

Сбербанк развивает беспрецедентную по своему масштабу программу лояльности «Спасибо от Сбербанка». Каждая покупка в любом магазине России и мира поощряется бонусами «Спасибо», которые можно потратить в магазинах-партнерах программы.

На рынке ко-брендинга на Дальнем Востоке региональные банки играют не последнюю скрипку, запуская собственные проекты. В их числе банк «Приморье», предложивший клиентам молодежную карту TUSA (совместно с молодежным информационно-развлекательным порталом TYSA.RU), а также уже полюбившуюся владивостокцам карту Vladmama – одноименную известной интернет-площадке. По словам Любови Левиковой, всего за год доля ко-брендовых карт в общем количестве индивидуальных карт банка «Приморье» достигла 50% и продолжает увеличиваться. Поскольку такие карты предоставляют любому держателю возможность оплаты квитанций через Интернет и получения скидок (от 5 до 20%) в более чем 100 магазинах-партнерах, клиенты используют их именно для безналичных расчетов. Кроме того, люди охотно переоформляют свои обычные зарплатные карты на ко-брендовые. Одним из последних нововведений банка «Приморье» является транспортная карта «Мой дельфин», которая уже сейчас помимо возможности оплатить поездку в городском автобусе, позволяет расплатиться в торгово-сервисной сети Владивостока. Владельцами «Моего дельфина» стали более 12000 горожан.

Кстати, транспортную карту в 2011 году эмитировал для жителей Якутии и Алмазэргиэнбанк.

...Рынок пластиковых карт на Дальнем Востоке развивается стремительными темпами, деньги приобретают виртуальный характер и вместе с пластиковой картой уходят в интернет-банкинг и в чарты «мобильного» банка. В данной сфере возможности пластиковой карты безусловны. Однако эксперты на ближайшие пять лет не прогнозируют резких изменений в привычках дальневосточников. Операции получения наличных пока будут основными.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Дальневосточный капитал».