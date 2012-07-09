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Торговое финансирование от Сбербанка: кризис отменяется!
Российский рынок сегодня беспокоят и низкая ликвидность и резко возросшая волатильность валютных рынков и многие другие последствия кризиса. Однако важнейшей проблемой для компаний остается дороговизна кредитных ресурсов. В сумме эти факторы значительно повышают риски торговых операций и на территории России, и в особенности на международном рынке.
Не стоит удивляться, что именно Сбербанк, предлагая участникам ВЭД надёжные и недорогие инструменты расчетов и финансирования, за два года буквально перевернул рынок. Недавнее исследование «Эксперт РА»* показало, что по итогам 2010 года Сбербанк вышел на первое место по объемам финансирования внешнеторговых операций, увеличив портфель более чем на 100% – до $4,7 млрд. В 2011 году портфель Сбербанка превысил уже $7 млрд.
Уникальные возможности
Свободно и быстро привлекая традиционно дешевые ресурсы из стран с развитой экономикой, Сбербанк предлагает действительно доступные средства. Иностранные банки при этом кредитуют не «неизвестную им компанию из далекой России», а один из крупнейших банков мира, обладающий наивысшими рейтингами надежности. Вот почему финансирование предоставляется по уникально низким для внутреннего рынка ставкам.
Подобные возможности предоставляются клиентам практически при любых видах сделок: от купли-продажи товаров, услуг, интеллектуальной собственности, сырья, продуктов массового спроса до закупок сложного, капиталоемкого оборудования.
Просто и быстро
Схемы отработаны годами и абсолютно просты. Например, в случае постимпортного финансирования клиент обращается в Сбербанк на любом этапе подготовки контракта. Сбербанк структурирует сделку, организует финансирование и открывает аккредитив в пользу иностранного поставщика. После отгрузки иностранный банк выплачивает поставщику деньги за товар и предоставляет отсрочку платежа для Сбербанка, который, в свою очередь, предоставляет отсрочку своему клиенту-покупателю. Таким образом иностранный поставщик получает выручку без задержек, а российский покупатель не отвлекает собственные ресурсы.
При этом Сбербанк готов кредитовать клиента в рублях, нейтрализуя тем самым его валютные риски.
При экспорте все еще проще: достаточно после отгрузки предоставить в Сбербанк документы, соответствующие условиям полученного от иностранного банка аккредитива, и получить деньги на счёт.
Всегда и везде
Важный аспект – гибкость по срокам. Привычно финансирование осуществляется на срок до 5 лет. Однако при импорте капиталоемких товаров и услуг можно, используя покрытие Экспортных кредитных агентств (ЭКА), увеличить срок финансирования до 18 лет. Иностранные экспортеры уже давно пользуются поддержкой ЭКА. Теперь и в России в 2011 году на базе Внешэкономбанка создано «Российское Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР)».
Наконец, не стоит забывать, что Сбербанк присутствует уже не только в каждом регионе России, но и далеко за пределами страны – от Австрии и Швейцарии до Китая и Индии. Так что любая российская компания может быть уверена, что Сбербанк предоставит услуги торгового финансирования в любой точке своего присутствия с учетом знаний местного рынка и при поддержке московского офиса.
Оптимальное решение
Торговое финансирование как наиболее оптимальный инструмент, обеспечивающий и дешевизну ресурсов, и надежность расчетов, привлекает все больший интерес российских компаний. По прогнозам «Эксперт РА», в 2012 году суммарный объем таких сделок в России увеличится на 30-35%.
«Ранее Сбербанк делал акцент в основном на стандартное кредитование, в настоящий момент он ментально меняется, предлагая новые продукты, в частности, в области торгового финансирования. Банк стратегически заинтересован в развитии этого бизнес-направления», – заявил в интервью журналу «Эксперт» начальник управления торгового финансирования и финансовых институтов Сбербанка России Андрей ИВАНОВ.
МНЕНИЕ
Виктор ПАДУРЯ, генеральный директор Владивостокского контейнерного терминала:– Для модернизации терминала мы решили закупить в Европе надежные, но дорогостоящие краны фирмы Kalmar. Длительный срок изготовления оборудования и высокие процентные ставки не позволили нам взять привычный банковский кредит. Сбербанк предложил нам использовать для расчетов по контракту импортный аккредитив с пост финансированием. В результате мы минимизировали риски по контракту и обошлись без авансового платежа. Дополнительно в рамках аккредитива Сбербанк организовал для нас отсрочку платежа. Несмотря на значительную разницу во времени, Сбербанк в кратчайшие сроки согласовал условия финансирования с иностранным банком и выпустил аккредитив, осуществляя консультирование на всех этапах сделки. Больше вопросов с выбором банка у нас не возникает.
«Дальневосточный капитал».
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