ВТБ кредитует региональный бизнес

Банк ВТБ предоставил региональному предприятию ООО «МИР МАШИН» две кредитных линии в объеме 55 млн рублей. Срок финансирования один год.

Кредиты пойдут на пополнение оборотных средств и оплату действующих контрактов.

ООО «МИР МАШИН» осуществляет поставки в регионы Сибири и Дальнего Востока строительного, дорожного, транспортного, промышленного и коммунального оборудования, предоставляет услуги сервисной поддержки, технического обслуживания и ремонта.

Предприятие поставляет спецтехнику для добычи коксового угля на Эльгинском месторождении (Якутия), нефтедобычи в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», для строительства мостов на остров Русский и через бухту Золотой Рог во Владивостоке.

В рамках развития сотрудничества с предприятием ВТБ рассматривает возможность участия в финансировании строительства нового сервисного центра ООО «МИР МАШИН» в Хабаровске, запланированного на 2013 год.

«Дальневосточный капитал».