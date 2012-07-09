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ВТБ кредитует региональный бизнес
Банк ВТБ предоставил региональному предприятию ООО «МИР МАШИН» две кредитных линии в объеме 55 млн рублей. Срок финансирования один год.
Кредиты пойдут на пополнение оборотных средств и оплату действующих контрактов.
ООО «МИР МАШИН» осуществляет поставки в регионы Сибири и Дальнего Востока строительного, дорожного, транспортного, промышленного и коммунального оборудования, предоставляет услуги сервисной поддержки, технического обслуживания и ремонта.
Предприятие поставляет спецтехнику для добычи коксового угля на Эльгинском месторождении (Якутия), нефтедобычи в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», для строительства мостов на остров Русский и через бухту Золотой Рог во Владивостоке.
В рамках развития сотрудничества с предприятием ВТБ рассматривает возможность участия в финансировании строительства нового сервисного центра ООО «МИР МАШИН» в Хабаровске, запланированного на 2013 год.
«Дальневосточный капитал».
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