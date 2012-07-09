РОСБАНК работает на олимпиаду

Росбанк предоставил банковские гарантии сроком на 6 месяцев компании НПО «Мостовик» на сумму 1,48 млрд рублей для выполнения строительно-монтажных работ на объекте «Большая ледовая арена для хоккея с шайбой» в городе Сочи. Заказчик строительства – ГК «Олимпстрой».

Гарантии банка предоставлялись клиенту на различных этапах строительства объекта, их общая сумма превысила 4 млрд рублей.

«Гарантийные операции – одно из ключевых направлений банка в области торгового финансирования. В последнее время спрос на данные услуги заметно вырос. По итогам первого квартала 2012 года объем выданных банком гарантий составил 22,5 млрд рублей, на конец прошлого года этот показатель был на уровне 77,2 млрд рублей. Мы планируем и дальше активно развивать бизнес банка в сегменте документарных операций, увеличивая свою долю на этом высококонкурентном рынке», – отметил директор по корпоративному бизнесу Росбанка Мишель МАКАНЬО.

«Дальневосточный капитал».