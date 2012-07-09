Для тех, кто ценит надежность и комфорт

Банк Интеза представляет в России крупнейший банк Италии Интеза Санпаоло, один из ведущих банков Европы. На Дальнем Востоке банк работает уже более 10 лет, имея операционные офисы во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, и стабильно входит в число лидеров по выдаче кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ).

– Интеза Санпаоло – один из старейших банков в мире с более чем 400-летней историей – в этом наше главное конкурентное преимущество, – говорит управляющий филиалом «Дальневосточный» Дмитрий СОЛОВЕЦ. – Мы не только получаем финансовые ресурсы от материнского банка, но и используем его колоссальный опыт. Корпоративные стандарты обслуживания, современные банковские программы, оборудование и даже внешний вид наших офисов – самые разные детали свидетельствуют о принадлежности банка к Группе Интеза Санпаоло.

Все офисы банков, входящих в Группу Интеза Санпаоло, выполнены в одном стиле, разработанном лучшими итальянскими дизайнерами и архитекторами. Заходя в офис любого банка Группы Интеза Санпаоло в любой стране, клиент чувствует себя в знакомой и уютной обстановке.

– Банк одним из первых ввел систему «персональных менеджеров», – продолжает Дмитрий Соловец. – Клиенту не нужно звонить в разные отделы банка, достаточно набрать номер своего менеджера, который решит все вопросы.

Банк Интеза предлагает все виды банковских услуг: краткосрочные и долгосрочные кредиты, беззалоговые микрокредиты, целевые на покупку транспортных средств и коммерческой недвижимости (бизнес-ипотека), лизинг, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, аккредитивы, гарантии, зарплатные проекты, электронный банкинг и многое другое. Для граждан действуют программы потребительского и ипотечного кредитования, накопительные программы и вклады, дебетовые и кредитные карты, аренда банковских ячеек.

Комфорт клиентов и качество обслуживания – основные ориентиры для Банка Интеза, поэтому здесь регулярно проводят мониторинг качества обслуживания, исследования лояльности клиентов, различные акции. Как рассказывает замуправляющего Дальневосточным филиалом Наталья ФУРМАН, для компаний малого и среднего бизнеса, например, проходит акция «Я доволен, рекомендую!», в рамках которой клиенты, рекомендовавшие Банк Интеза друзьям и партнерам, могут воспользоваться услугами банка на льготных условиях или получить подарок. Для частных клиентов банк недавно представил новую дебетовую карту Inspire Card (inspire – от англ. «вдохновение». – Прим. «ДК».), уникальность которой в том, что наличные можно снимать без комиссии в 12 странах мира, где работают дочерние банки Группы Интеза Санпаоло. В России это Банк Интеза (банкоматы в 20 крупнейших городах), в Италии – Интеза Санпаоло (несколько тысяч банкоматов), на Украине – Правэкс-банк, в Египте – AlexBank, в Словакии – VUB, в Венгрии – CIB и в других странах.

Согласитесь, для тех, кто ценит надежность и комфорт, Банк Интеза – самый подходящий банк.

«Дальневосточный капитал».