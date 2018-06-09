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Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
Мобильное приложение «Банкноты Банка России» позволяет всем желающим ознакомиться с купюрами, находящимися в обращении, изучить их дизайн и визуальные защитные признаки, а также получить необходимую информацию для самостоятельной проверки их подлинности без специального оборудования.
«В этом году наша страна принимает Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, и мы специально выпускаем наше приложение в преддверии этого спортивного праздника, чтобы гости нашей страны могли им воспользоваться, больше узнать о банкнотах Банка России, а главное – понять, как проверить их подлинность», – отметил заместитель директора Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
Новый сервис может определить номинал и год модификации банкноты, показать в интерактивной форме ее визуальные защитные признаки, а также дать краткую информацию про саму купюру. Для этого достаточно навести на нее камеру мобильного устройства и выбрать необходимую функцию, которую предложит меню приложения. При этом всю информацию можно не только увидеть, но и услышать с помощью встроенного голосового сопровождения на русском и английском языках.
Мобильное приложение «Банкноты Банка России» уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.
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