Особые банковские карты для бизнесменов предлагает Сбербанк

Специальные условия по использованию корпоративных банковских карт предлагает Сбербанк России бизнесу Дальнего Востока.

Корпоративные карты MasterCard Business и Visa Business выпускаются на имя сотрудников предприятия и предназначены для оплаты командировочных и представительских расходов, а также для получения наличных денежных средств как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Среди главных преимуществ по сравнению с практикой выдачи-приема сотрудникам денежных средств под отчет – точная детализация всех расходов подотчетного сотрудника, снижение затрат на получение наличных денежных средств через кассу банка, открытие валютного счета и приобретение валюты. Удобная система установки лимита по карте позволяет в случае необходимости изменить расходный лимит по карте в течение суток.

«На настоящий момент Дальневосточным Сбербанком обслуживается около 5 тыс. корпоративных карт. Причем практически все наши клиенты, пользующиеся этим сервисом, регулярно перевыпускают карты. Это подтверждает востребованность такой услуги, - рассказала Марина ПЕРЕБЕЙНУС, Заместитель Председателя Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

Для сотрудников предприятия, на чье имя выпущена корпоративная карта, она удобна прежде всего отсутствием необходимости тратить собственные средства, перевозить крупные суммы наличных денежных средств и получать аванс на командировочные расходы. В случае потери, карта может быть легко заблокирована и денежные средства будут сохранены. Данные карты можно использовать для бронирования отеля или билетов.

Также Сбербанк предоставляет возможность получения денежных средств со счета корпоративной карты в любой валюте в удобное время в банкоматах или пунктах выдачи наличных в любой стране мира.

Для выпуска корпоративной карты необходимо открыть в Сбербанке бизнес-счет для учета операций совершенных с использованием корпоративных карт. Далее - перечислить на бизнес-счет первоначальный взнос, оформить заявление на получение корпоративной карты и через несколько дней получить в Сбербанке изготовленную карту.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.