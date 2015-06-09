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Дальневосточные банки пройдут отбор
Министерство экономического развития РФ предложило критерии для включения региональных банков в программу докапитализации с помощью облигаций федерального займа (ОФЗ) и список региональных банков, которые потенциально могли бы ей воспользоваться, пишет деловая газета "Золотой Рог".
По сведениям деловой газеты «Золотой Рог», в подготовленный Минэкономразвития потенциальный список региональных банков (с максимально требуемой суммой в 86 млрд рублей) входят Дальневосточный банк, Примсоцбанк, банк «Приморье» (все - Владивосток), Восточный экспресс банк и Азиатско-Тихоокеанский банк (оба – Благовещенск), Алмазэргиэнбанк (Якутия).
Минэкономразвития в качестве критериев допуска региональных банков к программе докапитализации через ОФЗ предлагает капитал по «Базелю III» не менее 2 млрд рублей, участие банка в системе страхования вкладов, наличие в банках уполномоченных представителей ЦБ, соблюдение банковских нормативов, отсутствие ограничений по кредитованию отдельных предприятий, в том числе в связи с санкциями. Также на розничный портфель банка (за исключением ипотеки) должно приходиться не более 40% активов.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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