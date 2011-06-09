Страховщики желают саморегулирования

В конце ноября в Москве состоялось первое всероссийское совещание руководителей страховых объединений, которое проводил Комитет по финансовым рынкам и кредитным организациям Торгово-промышленной палаты РФ.

Основной темой обсуждения стал вопрос о возможности введения саморегулирования на отечественном страховом рынке. Сейчас вопрос как никогда актуален - на подходе принятие закона о саморегулируемых организациях.

На совещании присутствовал и представитель дальневосточного страхового бизнеса - президент Дальневосточного союза страховщиков, генеральный директора страховой фирмы "ДальСАОР" Виталий ВЕЧЕРА. "По этому закону предполагается, что часть функций, которыми занимается страхнадзор, будет перепоручена профессиональным объединениям. Сейчас по такой модели работает Российский союз автостраховщиков, внутри которого уже несколько лет действует своя система мер наказаний и поощрений. Мы надеемся, что данные начинания получат дальнейшее развитие", - отметил Виталий Вечера.