Жилищно-накопительные кооперативы сосчитают

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России начала работы по ведению реестра жилищных накопительных кооперативов (ЖНК).

Приказ "Об утверждении порядка ведения реестра жилищных накопительных кооперативов", подготовленный и утвержденный ФСФР в соответствии с Федеральным законом "О жилищных накопительных кооперативах", зарегистрирован в Минюстиции РФ 8 ноября 2005 г. Приказ устанавливает порядок внесения записей в реестр, исключения кооператива из реестра и предоставления сведений, содержащихся в реестре. Заполнение реестра ЖНК осуществляется на основании сведений, предоставляемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и данных, представленных кооперативами. ФСФР также подготовила нормативы оценки финансовой устойчивости деятельности ЖНК, которые после проведения межведомственного согласования будут утверждены в виде постановления Правительства РФ.