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В декабре в Госдуму внесут законопроекты о жилищно-накопительных вкладах

09 Июня 2011, 01:28 | Дальний Восток

Ряд депутатов намерен в декабре внести на рассмотрение Госдумы РФ пакет законопроектов о введении системы жилищно-накопительных вкладов, сообщил заместитель главы комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий АКСАКОВ журналистам.

По его словам, все банки, допущенные к системе страхования вкладов, должны получить возможность участвовать в системе жилищных накоплений, при этом процедуру формирования жилищных вкладов могли бы осуществлять универсальные банки. Кроме того, по мнению А. Аксакова, для жилищных вкладов и жилищных накоплений уже сегодня необходимо поднять лимит страховой защиты до $20-30 тыс. Депутат отметил, что такая сумма сопоставима с первым взносом на приобретение квартиры (около 20-40% ее стоимости). После фазы накопления (3-7 лет) банки должны предоставлять вкладчику кредит, ставка по которому обговаривается заранее. При этом должно соблюдаться условие безотзывности средств на вкладе, сказал Аксаков. По словам замглавы комитета, долгосрочные жилищные накопления граждан могли бы стать для банков длинным и безопасным пассивом. При этом Аксаков выразил мнение, что программа жилищных накоплений должна получить поддержку государства.

Автор: По материалам информагентств
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