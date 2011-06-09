Ставки ипотечных кредитов снизятся до 8%

К 2010 г. государство планирует снизить ставку ипотечного жилищного кредитования до 8%.

Как сообщил информированный источник в Кремле, первоначально было запланировано, что к третьему кварталу 2006 г. ставка должна снизиться с нынешних 18% до 12%. Однако в связи с ожидаемым уровнем инфляции в 10% ставка по ипотечному жилищному кредитованию в следующем году не опустится ниже 15%.

По словам источника, для молодых семей государство предусматривает возможность субсидирования первоначального взноса. В 2006-2007 гг. от 6-7% до 15% молодых семей смогут получить ипотечные кредиты на жилье, отметил источник.