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МДМ-Банк начал выпуск настоящих кредитных карт
Сейчас все большее распространение получают так называемые "пластиковые деньги". Практически во всех крупных супермаркетах города и на предприятиях сферы услуг можно расплатиться посредством банковских карт. Но не все карты одинаковы. В основном банки выпускают дебетные карты, с которых можно получить или потратить только внесенные денежные средства. Выпуск кредитных карт до недавнего времени был прерогативой западных банков. Теперь возможность оформления кредитных карт появляется и у клиентов МДМ-Банка.
В частности, теперь такую услугу на местном финансовом рынке предлагает филиал МДМ-Банка во Владивостоке. В рамках этого проекта банк эмитирует карты самых популярных в России и за рубежом платежных систем MasterCard и Visa, которые являются единым средством платежа по обе стороны границы.
Кредитная карта - это дебетная пластиковая карта, на которую банк устанавливает кредитный лимит, действующий два года. При этом не требуется залогов и поручительств и тем более первоначальных взносов.
Главным достоинством кредитной карты является возможность пользования кредитом по мере необходимости без дополнительного обращения в банк. Обязанность по уплате процентов возникает только при образовании фактической задолженности по кредиту, сам же кредит клиент может гасить по желанию в любое время или по окончании срока действия карты.
Кредитка является удобным средством для оплаты товаров и услуг. При этом нет необходимости заботиться о том, сколько деньги в кошельке. К тому же если вы не любитель просить взаймы, кредитка может стать запасным вариантом на случай, если до зарплаты не хватает денег или возникла экстренная потребность в деньгах. Вместе с тем если вам срочно понадобились наличные деньги, с кредитной карты их можно получить в любом банкомате.
Оформить кредитную карту достаточно просто: для этого потребуется заполнить заявление на выпуск карты и предоставить в банк три документа, идентифицирующего характера.
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