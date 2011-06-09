Центробанк считает, что правительство инфляцию не победит

Центральный банк считает недостаточным набор антиинфляционных мер, содержащихся в предложениях, внесенных в правительство в середине ноября Минэкономразвития. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-АФИ" заявил первый заместитель председателя Банка России Алексей УЛЮКАЕВ. В качестве дополнительной меры для сдерживания инфляции он предлагает обязать правительство направлять образовавшиеся в конце года остатки на счетах бюджетных организаций в Cтабфонд. Об этом пишет газета "Бизнес".

Центробанк наряду с МЭРТ и Минфином участвовал в разработке антиинфляционного пакета и, как сообщил вчера Алексей Улюкаев, высказал большое количество критических замечаний. Лишь часть из них нашла отражение в документе как особое мнение Минфина и Банка России, но некоторая часть не была учтена совсем.

"Поэтому в целом нельзя считать, что мы этот документ согласовали. Грубо говоря, мы под этим документом не подписываемся,- сообщил Алексей Улюкаев. - С нашей точки зрения, там много лишнего, не относящегося к делу вообще. То есть предложенные там меры, конечно, важные, но связаны они с экономическим ростом, с развитием финансовых рынков, а к задаче по борьбе с инфляцией это не имеет никакого отношения".

В качестве одной из важных антиинфляционных мер Банк России предлагает обязать правительство направлять в Cтабфонд образовавшиеся на счетах в ЦБ по итогам финансового года остатки.

"Сейчас эти средства по итогам финансового года правительство может направить в Cтабилизационный фонд, а может и не направить. Мы считаем, что это должно быть не правом, а обязанностью правительства,- подчеркнул Улюкаев. - Такая мера стала бы гарантией от увеличения дополнительных расходов".

Позицию Центробанка можно понять: речь идет о достаточно больших деньгах. По данным Экономической экспертной группы, к примеру, по итогам девяти месяцев 2005 года на счетах ЦБ скопилось более 100 млрд руб., которые потенциально могут пополнить Cтабфонд. Для реализации идеи Банка России, по словам чиновника, необходимо всего лишь внести соответствующие поправки в Бюджетный кодекс.

Но не все эксперты разделяют точку зрения Центробанка.

"Направление средств ЦБ в Cтабфонд не гарантирует их замораживания, так как лимит в 500 млрд руб. уже превышен, и поэтому часть средств может пойти на реализацию различных инвестиционных проектов или неотложные нужды, как это было сделано в этом году",- сообщила "Бизнесу" эксперт Центра развития Оксана ОСИПОВА.

"Предложения ЦБ - это все мелкие шажки, они только отвлекают ресурсы, а нужно принимать концептуальные решения",- констатирует эксперт. На размере инфляции, по ее словам, такое предложение не сильно скажется.