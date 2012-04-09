АТБ повышает рейтинг

Азиатско-Тихоокеанский Банк занял 15-е место в таблице известного журнала «Банковское обозрение» Топ-30 банков по приросту портфеля физлицам в 2011 году среди Топ-100 розничных банков (среди которых АТБ занимает 29-е место).

Объем кредитов физическим лицам за 2011 год составил 26 441 142 тыс. рублей, изменение в сравнении с 2010 годом составило 102% (объем кредитов физлицам на 01.01.2011 составил 13 069 968 тысяч рублей).

«Дальневосточный капитал».