Газпромбанк – экономический партнер Сахалина

Между правительством Сахалинской области и филиалом ОАО «Газпромбанка» в Южно-Сахалинске подписано соглашение о сотрудничестве. В церемонии подписания принял участие губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН.

Сахалинская область является одним из наиболее привлекательных регионов для крупных инвестиций. Экономика области продолжает расти, и инвестирование серьёзных средств в её развитие является важным критерием взаимовыгодного сотрудничества. В числе надежных экономических партнёров области числится и Газпромбанк.

На сегодняшний день правительством области сформирован пакет из 23 инвестиционных проектов общей стоимостью 126 млрд рублей. Планируется, что часть этих проектов будет реализована при участии Газпромбанка.

«Дальневосточный капитал».